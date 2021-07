Festival zieht um nach Ascheberg

Statt in der Teamschule in Drensteinfurt wird das Festival „Musik & Kultur in westfälischen Landsynagogen“ am 22. August im Bürgerforum des Rathauses Ascheberg stattfinden.Statt in der Teamschule in Drensteinfurt wird das Festival „Musik & Kultur in westfälischen Landsynagogen“ am 22. August im Bürgerforum des Rathauses Ascheberg stattfinden.

Foto: Foto: Theo Heitbaum