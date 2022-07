Festwoche bietet Sport und Spaß

In den vergangenen beiden Jahren konnte der SVD seinen Geburtstag coronabedingt nicht feiern. Das soll in diesem Sommer nachgeholt werden. Das Land NRW stellt Fördermittel zur Verfügung.

Den Auftakt der Feierlichkeiten machen die Boulefreunde von Klack ‘09. Am 30. Juli (Samstag) sind zum bereits neunten Mal rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner der Alexianer GmbH aus Amelsbüren zur Veranstaltung „Ein Tag im Boulodrom – ein Tag mit Menschen mit Behinderung“ zu Gast im Erlfeld. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken, Boulespielen und Grillen wartet als besonderer Höhepunkt wieder die Rückfahrt in Cabrios auf die Teilnehmer. Am Rahmenprogramm sind auch die Cheerleadergruppe vom VKM Hamm sowie der Spielmannszug Grün-Weiß beteiligt.

Während im Laufe der eineinhalb Wochen bei verschiedenen Turnieren der Fußball im Mittelpunkt steht, ist zum Abschluss der Festwoche das Familienwochenende (5. bis 7. August) geplant. Den Besuchern, vor allem den Kindern, werden Spiel und Spaß, etwa in der Soccer-Arena, beim Fußball-Rodeo, auf der Riesenhüpfburg, beim Torwandschießen und in der Bubbleball-Arena, geboten.

Feiern am Abend

Aber auch das Feiern soll nicht zu kurz kommen. Am Freitag sind alle ehemaligen und jetzigen Funktionäre sowie Sponsoren des Vereins eingeladen. Am Samstag klingt der Tag ab 18 Uhr mit einer kleinen Party für Mitglieder, Freunde und Gönner des Sportvereins aus.

Der Verein freut sich, für die Durchführung der Festwoche zahlreiche Unterstützer gefunden zu haben. Aber auch öffentliche Mittel helfen, ein großes Fest für Jung und Alt auf die Beine stellen zu können. Die Landesregierung NRW hat 2021 das Landesprogramm „Neustart miteinander“ aufgelegt. Damit sollen eingetragene Vereine finanziell bei Projekten unterstützt werden, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt festigen. Und der SVD hat just die Förderzusage für das Familienwochenende und den „Tag im Boulodrom“ erhalten.