Feuerwehr ist vorbereitet

„Wir sind vorbereitet und 24/7 für den Einsatz bereit!“: So verkündet es die Drensteinfurter Feuerwehr am Vormittag auf Facebook. Die sehr konkreten Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage haben auch die örtlichen Kräfte in Bereitschaft versetzt.

Damit im Fall der Fälle alles wie am Schnürchen läuft, wurde am Mittwoch noch einmal das gesamte Material kontrolliert.

„Die Gerätewarte prüfen Motorsägen und Schutzausrüstung sowie Füllstand der Kraftstofftanks und Kanister. Die Leitung der Feuerwehr und die Zugführer überprüfen die organisatorischen Abläufe sowie die Verfügbarkeit der Akteure“, beschreibt Frank Kronshage, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, das Prozedere. Die ELW-Gruppe habe die Funk- und EDV-Technik des Einsatzleitwagens und der Einsatzzentrale in Drensteinfurt kontrolliert. Und last but not least inspizierte das Küchenteam die Vorräte im Gerätehaus. Wer hart arbeitet, hat schließlich auch Hunger.

Zudem seien über die Sozialen Medien am Vormittag erste Vorwarnungen veröffentlicht worden, so dass die Menschen in der Stadt im Tagesverlauf noch eigene Vorkehrungen treffen konnten, um sich selbst sowie ihr Hab und Gut vor den erwarteten kräftigen Sturmböen zu schützen.