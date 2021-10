Fit für den Ernstfall

Hinter den Löschzügen aus allen drei Drensteinfurter Ortsteilen liegt ein arbeitsreicher Samstag. Gegen 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Großübung auf dem Gelände des Bauhofes gerufen. Am Abend dann standen Ehrungen und Beförderungen an.

Es war 14.34 Uhr am Samstagnachmittag als der Notruf bei der Feuerwehr einging. „Lagerhallenbrand am Bauhof“ lautete das Einsatzstichwort für die groß angelegte Übung der Brandbekämpfer, an der alle drei Löschzüge beteiligt waren. „Wir wollten nach einer langen coronabedingten Phase ohne gemeinsame Übung mal wieder die Abläufe aller drei Löschzüge im Zusammenspiel trainieren“, erklärte Wehrführer Mike Engels.

Dabei galt es auch, eine nicht alltägliche Rettung durchzuführen.Schließlich waren in der Lagerhalle sechs „vermisste Personen“ gemeldet worden. Ein Verletzter musste dabei mit der Drehleiter, die flach durch ein Tor ins Innere der Halle gefahren wurde, gerettet werden. „Wir haben dabei eine Wirbelsäulenverletzung bei der Person simuliert. Mit der Drehleiter konnten wir die schonendste Rettung durchführen“, erläuterte Engels.

Angerückt waren, insgesamt 70 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen. Ebenfalls unterstützte ein Rettungswagen der Drensteinfurter Malteser die Brandbekämpfer. Nach einer ersten Erkundung wurde schnell klar, dass nicht die ganze Lagerhalle „in Flammen“ stand, sondern lediglich ein Radlader „brannte“. „Als erstes haben wir dann die Menschenrettung unter Atemschutz eingeleitet“, sagte Engels. Parallel wurde eine Wasserversorgung mit den umliegenden Hydranten und dem nahen Löschteich aufgebaut. „In den ersten Minuten sind wir im Pendelverkehr gefahren, um für das nötige Wasser zu sorgen“, berichtete der Wehrführer. Danach löschten die Feuerwehrleute den Brand und entrauchten die Halle. Nach gut eineinhalb Stunden war der fingierte Einsatz, an dem auch der neue stellvertretende Kreisbrandmeister Benjamin Schürholt teilnahm, beendet. „Wir sind mit dem Ablauf der gemeinsamen Übung zufrieden“, bilanzierte Engels. „Ein paar Kleinigkeiten gibt es noch zu verbessern, aber das gehen wir dann in der Nachbesprechung durch.“

Bürgermeister dankt rund 90 Wehrleuten

Am Abend ging der Tag für die Drensteinfurter Feuerwehr dann gleich weiter. Auf dem Programm standen nämlich die Ehrungen und Beförderungen, die Anfang des Jahres ausgefallen waren. „Wir sind dank eurer guten Kooperation gut durch die Coronazeit bekommen“, sagte Engels in Richtung der rund 90 Anwesenden. Bürgermeister Carsten Grawunder schloss sich dem Dank an: „Die Leistungsstärke der Feuerwehr hat, obwohl vieles nicht stattfinden konnte, nicht darunter gelitten.“ Zudem freute sich das Stadtoberhaupt, dass alle Feuerwehrleute dabeigeblieben seien. „Es hat sich gezeigt, wer ein Ehrenamt übernimmt, ist sich auch bewusst, wie wichtig es gerade in schwierigen Zeiten ist, seiner Truppe die Stange zu halten“, bemerkte er und ergänzte: „Ihr Ehrenamt ist kein Ehrenamt wie jedes andere, denn Sie stehen 24 Stunden bereit und nehmen in Kauf, Ihre Gesundheit zu riskieren, um zu helfen.“

Benjamin Schürholt, der stellvertretende Kreisbrandmeister, danke im Anschluss allen Kameradinnen und Kameraden für die geleistete Arbeit und informiert über Neuigkeiten aus dem Kreis. „Wir sind bemüht, die Ausbildungen so schnell wie möglich wieder starten zu lassen, damit wir wieder Lehrgänge anbieten können“, sagte Benjamin Schürholt.