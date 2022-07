Nachtschicht unter Wasser

Volker Bartmann ist in den Hammer Schwimmbädern für Reparaturen zuständig. Seine Methode ist in der Region wohl einzigartig: Er verlegt Fliesen unter Wasser. Das ist sogar gut fürs Klima.

Gespenstische Stille liegt über dem Bad, als um 22 Uhr die Nachtschicht beginnt. Die Besucher sind nach Hause gegangen, das Kinderlachen ist verhallt. Es ist nur das Rauschen und Plätschern des Wassers zu hören, als Volker Bartmann und sein Kollege Andreas Dieninghoff ihr Material vorbereiten. Die Luft im Bad ist feucht und heiß. Schwierige Arbeitsumstände für die beiden Profis. „Eine Nachtschicht hier ist anstrengender als ein Acht-Stunden-Tag auf der Baustelle“, erklärt der in Walstedde wohnende Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister. Doch gerade die Arbeit in der Nacht biete Vorteile. „Der Badebetrieb kann normal weiterlaufen, wir sind nicht an die Öffnungszeiten gebunden. Außerdem arbeiten wir klimaneutral. Da die Becken nicht leergepumpt werden, bedeutet das eine große Ersparnis an Wasser, Energie und Chemikalien.“