Fortschritt auf freiem Feld

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist der erste Spatenstich an der Stellastraße her. Dort, wo bis zu jenem April 1970 neben einigen wenigen Häusern nur ein Feld, Bäume und ein recht matschiger Weg existierten, sollte Rinkerodes erster Kindergarten entstehen. Im Sommer 1971 konnten Steppkes und Erzieherinnen die Kita St. Pankratius beziehen. Mit einem Jahr Verspätung wird dieses Jubiläum am kommenden Wochenende groß nachgefeiert.