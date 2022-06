Franzosen sind im August zu Gast

Der lange erwartete Besuch der Franzosen stand im Mittelpunkt der Diskussionen auf der Mitgliederversammlung des Vereins „Städte(R)freundschaft“ am Mittwochabend in der Alten Post. Die Beteiligung war rege. Etwas über 20 Vereinsmitglieder nahmen an der Versammlung teil, in der es vor allem um die Neuwahlen des Vorstands und den für August geplanten Besuch der französischen Freunde ging.

Neue Freundschaften knüpfen

Der Verein wurde im Jahr 2018 gegründet und gilt inzwischen offiziell als gemeinnützig. Dessen Hauptziel ist es, die Menschen in den beiden Partnerstädten zusammenzubringen. Über die Ländergrenzen hinweg, für ein vereintes Europa soll die Verständigung der Bürger, nicht nur auf kultureller Ebene, gefördert werden. Bei gemeinsamen Sportveranstaltungen, regelmäßigen Besuchsprogrammen und im Schüleraustausch können neue Freundschaften geknüpft und die Sichtweisen und der Alltag der jeweils anderen Kultur näher kennengelernt werden.

Der Vorstand der „Städte(R)Freunde“ um Wolfgang Fabian (kl. Bild r.) und Karl-Heinz Domaser freut sich auf den Besuch der Franzosen im August. Foto: Pia Sofie Bartmann

Wolfgang Fabian, erster Vorsitzender des Vereins, eröffnete den Abend mit der Begrüßung und einer Übersicht über die vergangenen zwei Jahre während der Pandemie. „Corona hat uns ganz schön ausgebremst“, sagte er. Durch die hohen Inzidenzzahlen und die Absage vieler Termine sei es kaum möglich gewesen, außerhalb des Vereins neue Mitglieder für ihre Sache zu begeistern.

Veränderungen im Vorstand

Trotz der anhaltenden Corona-Krise hat der Verein die Zeit einigermaßen gut und ohne finanzielle Verluste überstanden. Nach seinem Kassenbericht über das vergangene Jahr und insgesamt viereinhalb Jahren der Arbeit als Kassenwart erklärte Gerhard Herrmann dann seinen Rücktritt. „Ich habe bereits zwei Vorstandsposten und merke, dass ich zeitlich mit diesem dritten Posten sehr eingespannt bin. Daher habe ich mich dazu entschlossen, das Amt niederzulegen“, so Hermann. Abschließend zeigte er eine Präsentation mit Bildern der vergangenen vier Jahre.

Im Verlauf des Abends standen dann die Wahlen des Vorstands an. Einstimmig wurde der erste Vorsitzende Wolfgang Fabian für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. „Ich wünsche mir, dass wir von Corona verschont bleiben und endlich einige der geplanten Projekte umsetzen können“, erklärte er. Ganz besonders freue er sich auf den August.

Auch Protokollführerin Insa Heinrichs und Pressesprecherin Marion Fabian wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Kassenwartin trat Sabine Joka ihren Posten an.

Stellvertretende Kassenwartin wurde Brigitte Pöhler. Als neuer Kassenprüfer stellte sich der abwesende Reinhard Pöhler zur Wahl.

Partnerschaftstreffen im August

Letzter Programmpunkt des Abends war der anstehende Besuch der Franzosen im August. Ein Besuch, der eigentlich schon vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Mit großer Unterstützung der Stadt Drensteinfurt, vertreten durch Bürgermeister Carsten Grawunder, der selbst ein Mitglied im Vorstand ist, scheut der Verein keine Mühen, um den Gästen möglichst einen unvergesslichen Aufenthalt zu bescheren. Neben der feierlichen Einweihung des Place d’Ingré ist auch ein Besuch der Trabrennbahn geplant.

Jeder der Interesse daran hat, Mitglied des Vereins Städte(R)freundschaft zu werden, ist dazu eingeladen. Informationen sowie das Beitrittsformular finden sich auf der Internetseite der Stadt Drensteinfurt: www.drensteinfurt.de