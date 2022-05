Freie Fahrt auf der K 21

Drensteinfurt

Die kurzfristig angekündigte Vollsperrung der Konrad-Adenauer-Straße an der Feuerwache hatte bei den Gewerbetreibenden im Viehfeld für reichlich Ärger gesorgt. Nach den letzten Arbeiten an der Oberfläche am Donnerstag hieß es nun am Freitag endlich wieder „freie Fahrt“.

Von Dietmar Jeschke