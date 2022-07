Freie Fahrt in zwei Wochen

Umleitungen im Stadtgebiet gehören bald der Vergangenheit an: Nach der Marktplatzumgestaltung und der Sanierung der Bahnunterführung stehen nun die Arbeiten am Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Straße kurz vor dem Abschluss.

Am neuen Kreisverkehr an der Kreuzung zur künftigen Einfahrt des Baugebiets Mondscheinweg laufen aktuell die letzten Arbeiten. Die Stadt rechnet damit, dass der Verkehr in gut zwei Wochen rollen kann.

Die lange Zeit der Umwege ist bald vorbei: Nach der umfassenden Marktplatzumgestaltung und der Sanierung der Bahnunterführung an der Schützenstraße, die beide in den vergangenen Jahren mit umfassenden Umleitungsregelungen verbundenen waren, stehen nun auch die Arbeiten am Kreisverkehr an der künftigen Einmündung des Baugebiets Mondscheinweg in die Konrad-Adenauer-Straße kurz vor dem Abschluss.