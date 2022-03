Freitag rollt der nächste Laster

Die Spendenbereitschaft für die Opfer des russischen Krieges in der Ukraine ist ungebrochen. Am morgigen Freitag soll von Drensteinfurt aus bereits ein weiterer Lkw mit Hilfsgütern ins Krisengebiet gehen.

In der einstigen Lagerhalle des Futtermittelhandels Friedag stapeln sich derzeit sauber sortiert die Kisten mit Hilfsgütern. Am Freitag rollt der nächste Lkw in Richtung Krisengebiet.

Entlang der langen Hallenwände stapeln sich die Kartons. Und das nicht etwa kreuz und quer, sondern nach klar festgelegtem System. Denn schließlich geht es darum, genau das an Ort und Stelle zu bringen, was dort auch konkret benötigt wird.

Was das ist, wissen die Organisatorinnen der ehrenamtlichen Ukraine-Hilfe in Drensteinfurt und Hiltrup, Julia Rogmann und Katharina Hofmann, ziemlich genau. Denn Hofmanns Vater steht in täglichem Kontakt mit Verwandtschaft, Freunden und weiteren Bekannten in seinem Herkunftsland Ukraine. Und diese Verbindung ist aktuell auch zwingend erforderlich. Denn ohne konkrete Kontaktpersonen am Zielort darf und kann derzeit kein Hilfstransport ins Krisengebiet reisen.

Dass dies angesichts der aktuellen Kriegsentwicklung überhaupt noch möglich ist, ist auch für die beiden engagierten Spendensammlerinnen durchaus ein kleines Wunder – ermöglicht vor allem durch die weiterhin große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sowie durch das Engagement der Spedition Verwohlt aus Vreden. Da diese nämlich nicht nur über freiwillige Fahrer, sondern auch über einen eigenen Standort in der Ukraine verfügt, gelangen ihre Fahrzeuge bislang auch noch recht problemlos bis hinter die polnische Grenze.

Bereits am morgigen Freitag soll ein weiterer Transport von Drensteinfurt aus starten. Und bis dahin wird noch fleißig gesammelt, sortiert und verpackt. Das allerdings nicht mehr im Carport von Julia Rogmann oder im Vorgarten der Martinskirche. Denn mit Unterstützung der Familie Friedag war es den Initiatorinnen möglich, vorübergehend eine leerstehende Halle des einstigen Futtermittelhandels am Ladestrang in Beschlag zu nehmen. Dort werden auch noch am heutigen Donnerstag von 10 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr Spenden entgegengenommen. „Haltbare Lebensmittel, Medikamente, Verbandszeug, Babynahrung und Windeln sowie Hygieneartikel“, nennt Katharina Hofmann das, was weiterhin am dringlichsten im Kriegsgebiet als auch in der Grenzregion benötigt wird. Aber auch Geldspenden werden weiterhin gerne in Empfang genommen – und zwar über das Hilfskonto der evangelischen Mirjamgemeinde.

Für Julia Rogmann und Katharina Hofmann hat derweil auch die direkte Hilfe für Geflüchtete in Drensteinfurt und Hiltrup begonnen. „Die Menschen kommen hier nur mit dem an, was sie anhaben“, schildert Hofmann die Lage vieler Betroffener. Entsprechend helfen sie mit Unterstützung weiterer Freiwilliger, die wie am Dienstag vor oder nach ihrem regulären Job-Alltag mit anpacken, auch bei der Einkleidung und der Ausstattung mit dem Nötigsten, was es in den örtlichen Unterkünften zum Leben braucht.

So lange sich die Lage nicht ändert und die Unterstützung anhält, wollen Rogmann und Hofmann auf jeden Fall weitermachen. Auch in Münster-Hiltrup, wo Sammelstellen am Spanischen Zentrum und auf dem Gelände der alten Bäckerei Klostermann eingerichtet wurden. Dort ist zudem am kommenden Samstag von 12 bis 16 Uhr ein weiteres Spenden-Event mit Speisen und Getränken geplant.