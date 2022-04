Freiwillige verschönern Sportzentrum Erlfeld

Fleißig waren die Mitglieder des Sportvereins Drensteinfurt am Samstag. Frei nach dem Motto „Unser Erlfeld soll schöner werden“ fand ein Arbeitseinsatz im Sportzentrum statt.

70 Helfer im Einsatz

Der erste Vorsitzende des Sportvereins, Thomas Klein, war „sehr zufrieden“. Denn erstens kamen etwa 70 Freiwillige, um zu helfen, und zweitens wurden alle Aufgaben erledigt. Die Teilnehmer bauten am Hauptplatz eine Würstchenbude auf, strichen die Pfeiler vor den Kabinen, säuberten die Pflasterung vor dem Vereinsheim, reinigten die Kabinen und die Duschen, versetzten die Trainerbänke am Naturrasenplatz auf die andere Seite und stopften mit Mutterboden Löcher auf Haupt- und Nebenplatz.

Natur- und Kunstrasenplätze aufgefrischt

Auch am Kunstrasenplatz waren einige Helfer im Einsatz und sorgten „für neuen Glanz in der Hütte“, so der Verein. Neben Jugend-, Senioren- und Altherrenfußballern waren auch Mitglieder der Bouleabteilung dabei. „Es war eine gelungene Aktion“, sagte Klein. Der Vorsitzende kündigte direkt an, dass der Arbeitseinsatz regelmäßig stattfinden soll. „Wir haben vor, das zwei Mal im Jahr zu machen – einmal im Frühjahr, einmal im Herbst.“