Friedensgebet, Kundgebung und Lichterkette

Auch in Drensteinfurt und Sendenhorst ist die Erschütterung über den Krieg in der Ukraine groß. Ebenso groß ist allerdings die Solidarität, die Stadt, Politik, Kirchengemeinden und Initiativen den betroffenen Menschen im Osten Europas entgegenbringen wollen.

Verschiedene Solidaritätsaktionen finden in diesen Tagen in Drensteinfurt und Sendenhorst statt.

Als Erste hatte die evangelische Mirjam-Kirchengemeinde Drensteinfurt zu einem Friedensgebet aufgerufen, das am Freitagabend (25. Februar) um 18 Uhr draußen vor der Martinskirche stattfinden soll. Dabei werde es ausnahmsweise keine Kontrollen der 2- oder 3G-Nachweise geben, teilt die Gemeinde mit.

Zusätzlich ruft der Bürgermeister der Stadt Drensteinfurt gemeinsam mit allen im Rat vertretenden Parteien zu einer Kundgebung der Solidarität mit der Ukraine auf. Treffpunkt ist ebenfalls heute Abend um 18 Uhr vor der Alten Post, Mühlenstraße 15. Von dort aus wird der Demonstrationszug zum Kulturbahnhof ziehen. Das Gebäude soll in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb illuminiert werden. Bürgermeister Carsten Grawunder wird dort einige Worte an die Anwesenden richten, anschließend wird gemeinsam ein Friedensgebet gesprochen. Alle Teilnehmenden müssen eine Maske tragen.

Lichterkette von Kirche zu Kirche

Für Samstag (26. Februar) haben dann noch die Seebrücke-Gruppe sowie die beiden örtlichen Kirchengemeinden eine gemeinsame Aktion geplant. „Mit einer Lichterkette treten wir in Drensteinfurt gemeinsam dafür ein, den Frieden in Europa wieder herzustellen. Wir fordern die russische Regierung auf, sofort alle Angriffe einzustellen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen. Wir zeigen unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die unter dem Konflikt leiden und deren Leben jetzt bedroht ist. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Grenzen Europas offen bleiben und wir die Flüchtenden aus der Ukraine aufnehmen“, heißt es in der Ankündigung, die von der evangelischen Mirjam-Gemeinde, Pfarreiratsvorsitzender Julia Wältermann und Pastor Jörg Schlummer für die katholische Kirchengemeinde St. Regina sowie Jürgen Blümer für die Seebrücke-Gruppe Drensteinfurt unterzeichnet worden ist.

Die Lichterkette beginnt um 17.30 Uhr, um 18 Uhr soll der Kettenschluss erfolgen. Die Lichterkette soll von der evangelischen Martinskirche bis zum St.-Regina-Kirchplatz entlang der Bahnhofstraße und Mühlenstraße und darüber hinaus gebildet werden. Die Teilnehmenden werden gebeten, eine Kerze oder ein Windlicht sowie Friedenssymbole mitzubringen. Die Organisatoren bitten darum, die Corona-Hygieneregeln zu beachten, also Abstand zu halten und einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Pastor Jörg Schlummer teilt außerdem mit, dass an diesem Wochenende in allen Gottesdiensten in allen Kirchen besonders für den Frieden, die Menschen in der Ukraine und für ein Ende des Krieges gebetet wird. Die geplanten Karnevalspredigten entfallen.

Bittgottesdienst in der Friedenskirche

Und auch die Sendenhorster zeigen sich solidarisch. „Verleih uns Frieden“: Unter diesem Motto feiert die Evangelische Kirchengemeinde Sendenhorst mit Vorhelm den Gottesdienst am Sonntag (27. Februar) um 9.30 Uhr in der Friedenskirche als Bittgottesdienst für den Frieden. Angesichts des völkerrechtswidrigen Krieges in der Ukraine sind die Gemeindeglieder eingeladen, Klagen vor Gott zu bringen und für die Menschen in den Kriegsgebieten zu beten. Eine zusätzliche Kollekte wird für die Arbeit der Diakonie Katastrophenhilfe in der Ukraine erbeten.

Auch die katholische Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus sowie die Pax-Christi-Ortsgruppe laden am Sonntag um 16.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Martin zum Friedensgebet ein. Die Friedensandacht endet um 17 Uhr mit einem gemeinsamen zehnminütigen Läuten der Kirchenglocken der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Georg Bätzing, und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchen Deutschlands, Präses Annette Kurschus, haben zu diesem Friedensgebet aufgerufen. Im Laufe der bevorstehenden Fastenzeit werden beide Kirchengemeinden eine weitere Friedensandacht gemeinsam ausrichten.