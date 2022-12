Frühe Förderung für Allerkleinste

Im Gesundheitszentrum in der Hagenbrede 55 sind mehrere Einrichtungen untergebracht. In der Interdisziplinären Frühförderung beispielsweise werden Kinder von null bis sechs Jahre mit Entwicklungsverzögerungen behandelt.

Angelika Nettebrock und Hermann Jungfermann hatten ein Déjà-vu. Nach mehr als 60 Jahren kehrten sie am Mittwoch in ihre alte Schule in der Bauerschaft Brockhausen zurück, wo sie aber keine spartanisch eingerichteten Klassenräume mehr erwarteten, sondern ein modernes Gesundheitszentrum als Dependance von Haus Walstedde. An die 46-jährige Geschichte als Feuerwehrausbildungsstätte erinnert noch der Turm im Außengelände, dessen Sanierung sich allerdings als aufwendig erweist.