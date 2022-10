Früherer Chefarzt eröffnet eigene Praxis

Fast 20 Jahre lang hat er im Ahlener St.-Franziskus-Hospital gearbeitet, sieben davon als Chefarzt. Nun stellt sich Dr. Ralf Köneke einer neuen beruflichen Herausforderung. In den Räumen des Ärztehauses am Amtshofweg hat der Neurologe seine eigene Praxis eröffnet.

Mehrere Allgemeinmediziner, Orthopäden, Gynäkologen, Haut-, Zahn- und Augenärzte und sogar ein Kardiologe: Im Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung hat sich im Ortsteil Drensteinfurt im Laufe der Jahre ein breites Angebot entwickelt. Dieses ist seit dem 1. September um eine weitere Fachrichtung reicher. In den Räumen des Ärztehauses am Amtshofweg hat eine neurologische Praxis eröffnet.

Dr. med. Ralf Köneke hat sich dort niedergelassen, dank einer reaktivierten kassenärztlichen Zulassung für den Kreis Warendorf. Um diese hatte sich der 53-Jährige schon längere Zeit bemüht. Als nun die Zusage kam, hatte er in den Praxisinhaberinnen des Ärztehauses, Dr. Birgit Salomon und Caren Schweiger, schnell Unterstützung gefunden.

Infekt-Sprechstunde zieht um

Die Räume im Untergeschoss, die bisher stundenweise für die Infekt-Sprechstunde sowie für die Coronaimpfungen genutzt wurden, werden in diesen Tagen leergezogen. Die Angebote bleiben erhalten, finden in Zukunft in einem extra dafür bereitgestellten Container auf dem Parkplatz des Ärztehauses statt. Wohl in der kommenden Woche soll der Umzug abgeschlossen sein.

Dann hat Ralf Köneke im Untergeschoss sein eigenes Reich mit separatem Eingang. Bis zum vergangenen August war der gebürtige Sauerländer, der in Münster studiert hat und seit gut 15 Jahren in Drensteinfurt lebt, im St.-Franziskus-Hospital Ahlen beschäftigt. Dort war er ab 2004 tätig, die letzten sieben Jahre als Chefarzt der Abteilung Neurologie, und hat unter anderem deren Aufbau sowie die Zertifizierung der Stroke-Unit mitverantwortet. Doch nun sei es an der Zeit für eine berufliche Veränderung gewesen, berichtet der zweifache Familienvater. „Und ich merke, wie zufrieden ich hier bin“, ist er überzeugt, den richtigen Schritt gegangen zu sein. Das Betriebsklima im Ärztehaus sei einfach gut. Denn auch wenn der Neurologe seine Praxis autark betreibt, so legt er dennoch viel Wert auf den fachlichen Austausch mit den Kollegen. „Ich bin kein Eigenbrötler, das soziale Umfeld ist mir wichtig.“ Und auch die Patienten können von den kurzen Wegen profitieren.

Behandlung von Schlaganfallpatienten

Gerade in der Behandlung von Schlaganfallpatienten hat Köneke viel Erfahrung gesammelt. Auch Menschen mit Parkinson- oder Demenzerkrankungen sind bei ihm an der richtigen Adresse. Unter anderem bietet der Neurologe die Polygraphie (ambulante Schlafmessung zur Erkennung einer Schlafapnoe) sowie die Botulinumtoxin-Therapie zur Schmerzbehandlung an. Die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner des Malteserstifts St. Marien hat der Mediziner zeitgleich mit der Praxiseröffnung ebenfalls übernommen.

Aktuell funktioniert die Telefonanlage noch nicht einwandfrei. Noch im Laufe des Oktobers, so hofft der neue Stewwerter Facharzt, sollen dann aber sowohl die Technik als auch der Praxisbetrieb rund laufen.

Termine können derzeit persönlich, per E-Mail an praxis@neurologie-koeneke.de oder über das entsprechende Formular auf der Homepage vereinbart werden.