Kopie von Fünf Etappen bis zum gemeinsamen Ziel

Am Samstag (29. Juli) ist es wieder so weit: Der Verein „Läuferherz“ um Initiator Jürgen Jendreizik ruft zum nunmehr zwölften Münsterland-Sternlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe am UKM Münster auf. Gemeinsames Ziel des Laufs ist das Campusgelände der Uni Münster am Horstmarer Landweg. Erneut führt die Etappe Süd-Ost auch durch die Städte Drensteinfurt und Sendenhorst.

„Der Sternlauf ist gedacht für alle Läuferinnen und Läufer sowie Lauftreffs und andere Laufgruppen, die keinen Wettkampf bestreiten wollen. Das Tempo bestimmen die Teilnehmenden selbst, es sollte an die Kondition der Mehrheit der Sportler angepasst sein“, heißt es in der Ankündigung. Es können eine oder mehrere Etappen gelaufen werden. An jedem Etappenpunkt kann der Lauf begonnen oder beendet werden. Für den Rücktransport ist jeder und jede selbst zuständig.

Bewirtung durch die Kolpingsfamilien

Gelaufen wird überwiegend auf Wirtschafts-, Geh- oder Radwegen sowie in den Ortschaften, soweit möglich in verkehrsberuhigten Straßen. Begleitet wird jede Etappe von einem Etappenführer sowie von Mitgliedern des DRK im Besenwagen. In Zusammenarbeit mit den Kolpingsfamilien vor Ort werden den Teilnehmern Erfrischungen gereicht. Auch wenn es die Drensteinfurter Kolpingsfamilie als Verein so nicht mehr gibt: Den einst 35 Mitgliedern sei die Unterstützung des Münsterland-Sternlaufs weiterhin ein Anliegen, teilt Elmar Stracke mit. „Wir werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 12.30 bis 14 Uhr vor der Alten Küsterei bewirten – wie bisher.“

Die Strecke Süd-Ost führt von Lippetal-Lippborg über Beckum, Ahlen, Drensteinfurt, Albersloh, Gremmendorf und St. Mauritz nach Münster. Insgesamt ist sie rund 76 Kilometer lang. Start in Lippborg (St. Cornelius) ist um 8.30 Uhr, vom Kirchplatz St. Regina in Drensteinfurt geht es gegen 14 Uhr weiter, vom Kirchplatz von St. Ludgerus in Albersloh gegen 15.40 Uhr. Von dort aus sind es dann noch gut 24 Kilometer bis zum Ziel in Münster, das gegen 19 Uhr erreicht werden soll.

Alle fünf Etappen haben ein Ziel: Münster. Foto: Läuferherz

Neben den fünf Etappen gibt es auch eine virtuelle Strecke, für die man sich noch bis zum Veranstaltungstag online anmelden kann, indem man einen Spendenbeitrag überweist und dann eine selbst gewählte Strecke läuft. Auch dafür gibt’s am Ende eine Urkunde. Das gleiche Prozedere gilt auch für die Läuferinnen und Läufer, die sich am 29. Juli auf eine der fünf Etappen begeben wollen. Es wird keine Startgebühr erhoben, sondern stattdessen um eine angemessene Spende zugunsten des Vereins Kinderkrebshilfe Münster gebeten. Beim Sternlauf 2022 waren fast 33.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Anmeldungen sind über die Homepage www.muensterland-sternlauf.de möglich. Kurzentschlossene können sich auch an den Etappenpunkten noch nachmelden.

Koordinatoren der Etappe Süd-Ost sind Gerd und Gesine Willer, die bei Fragen per E-Mail an gundgwiller@ms-sternlauf.de oder unter Tel. 02923/652613, Tel. 0151/18568340 oder Tel. 0160/8277534 erreichbar sind.