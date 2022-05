Es brauchte nur vier kurze Worte, um das auf den berühmten Punkt zu bringen, worum es in großer Runde ging – und nun auch fortan im tagtäglichen Umgang gehen soll: „Ganz klar gegen Nazis“, lautete die letzte Zeile des „rap-poetisch“ vorgetragenen Beitrags der Schüler des Profils „Soziales“ unter der Leitung von Franco Simone.

Und damit war inhaltlich eigentlich alles gesagt: Mit dem nun gut sichtbar im Eingangsbereich angebrachten Schild „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist auch die Teamschule offiziell Teil eines über 1000 Schulen umfassenden Netzwerks, das sich gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung stark macht. Zählen können die Schüler dabei auf prominente Unterstützung. Denn als Pate des Projekts war am Mittwochmittag kein Geringerer als Ex-BVB-Bundesligaprofi Norbert „Nobby“ Dickel angereist.

„ »Wir beweisen jeden Tag Toleranz.« “ Schulleiterin Anja Sachsenhausen

Bevor Schulleiterin Anja Sachsenhausen ihm und den weiteren Ehrengästen dankte, warf sie einen Blick zurück auf den recht umfassenden Prozess, der hinter der Schulgemeinschaft liegt. Denn im Vorfeld hatte es eine ganze Reihe von Aktionen gegeben – samt einer Schülerumfrage, in der sich eine gewaltige Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, Rassismus und Ausgrenzung den Kampf anzusagen. „Wir sind eine Schulgemeinschaft. Wir sind weltoffen. Und wir beweisen jeden Tag Toleranz“, sagte Sachsenhausen, die auf die Selbstverpflichtung verwies, die man mit dem offiziellen Titel „Schule ohne Rassismus“ eingegangen sei. „Wir machen weiter und zeigen, dass wir über den Tellerrand schauen können.“

Stolz auf den nun erlangten Titel zeigte sich auch Bürgermeister Carsten Grawunder. Denn schließlich, so das Stadtoberhaupt, lebe man auch in Drensteinfurt nicht auf einer „Insel der Glückseligen“, wie er es selbst im Zuge der ersten großen Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hatte erleben müssen. Denn als man damals politisch zunächst geplant hatte, am Rosenweg und damit in Nachbarschaft der Schule ein größeres Übergangsheim zu errichten, habe man ihm wenig später „samstags beim Fleischer“ unverhohlen mit „Konsequenzen“ im Falle der Umsetzung gedroht.

Besuch von Norbert Dickel

Glückwünsche gab es schließlich auch von Ehrengast Nobby Dickel, den der stellvertretende Schulleiter Matthias Resch aufgrund seiner guten Kontakte zum BVB als Pate für die Aktion hatte verpflichten können. Wie der „Held von Berlin“ – im DFB-Pokalfinale von 1989 trug Dickel trotz Verletzung zwei Tore zum 4:1-Triumph des BVB über Werder Bremen bei – erklärte, sehe sich sein Verein nicht nur der Tradition und Leidenschaft rund ums „runde Leder“ verpflichtet. Ein große Rolle spiele vielmehr auch das soziale und gesellschaftliche Engagement. „Ihr Schüler habt Verantwortung übernommen und Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus die Rote Karte gezeigt. Mit mir habt ihr dabei einen Verbündeten gefunden“, sagte Dickel, den mancher jüngere Fan vielleicht nicht mehr unbedingt aus seiner aktiven Laufbahn, dafür aber aus seinem Job als Stadionsprecher kennen dürfte. Sein Verein, so Dickel weiter, sei dazu ein Musterbeispiel für ein weltoffenes Miteinander. „Bei uns spielt es keine Rolle, aus welchem Land jemand kommt und welche Hautfarbe er hat“, betonte der einstige Torjäger.

Finale Glückwünsche gab es schließlich auch von Florian Günther vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Warendorf, dessen Aufgabe es schließlich war, das symbolische Schild zu überreichen, bevor Schulleiterin Anja Sachsenhausen, Norbert Dickel und Bürgermeister Carsten Grawunder mit Unterstützung von Schulhausmeister Udo Eichmann zum Akku-Schrauber greifen durften.

„Feierabend“ war danach aber natürlich noch lange nicht. Der Rest des Tages gehörte nämlich vor allem dem „runden Leder“ – eine Partie „Schüler gegen Lehrer“ inklusive. Zum bunten Rahmenprogramm gehörte dazu auch eine Kunstaktion. Und auch die Fair-Trade-Gruppe der Schule war mit von der Partie, während sich die Eltern des Fördervereins um Speisen und Getränke kümmerten.