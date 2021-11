Gebäude und Fahrzeuge kosten Millionen

Rohrbruch, Heizungsdefekt, zügige Fenster, defekte Türschlösser oder einfach nur ein schon ziemlich vergilbter Anstrich: Eigentümer von älteren Immobilien dürften derartige „Malessen“ nur zu gut kennen. Ist eine Renovierungs- oder Instandhaltungsmaßnahme abgeschlossen, könnte die nächste direkt angegangen werden. Das betrifft auch die Stadt als Eigentümerin von Schulen und Verwaltungsgebäuden, von denen einige bekanntlich bereits etliche Jahre auf dem Buckel haben, sowie von mittlerweile einer und bald von zwei Kindertagesstätte(n).

Im Haushaltsplan ist diesen Gebäuden unter dem Kapitel „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ein recht stattliches und für das kommende Jahr mit rund 6,4 Millionen Euro kalkuliertes Kapitel gewidmet. Allein die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens – also maßgeblich der städtischen Gebäude – verschlingt davon knapp zwei Millionen Euro. Davon sind rund 287.000 Euro für die Dreingau-Halle, 159.000 Euro für die Teamschule und 208.000 Euro für die buchhalterisch als „soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ bezeichneten Gebäude vorgesehen. 379.000 Euro sollen in die Instandhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und 212.000 Euro in die dazugehörigen Grünflächen fließen. Und dann ist da ja noch die seitens der Verwaltung vor einigen Monaten angestoßene Neugestaltung des – nicht im städtischen Eigentum befindlichen – Schlossparks. Für dessen Aufwertung möchte Bürgermeister Carsten Grawunder im kommenden Jahr 200.000 Euro und 2023 noch einmal 500.000 Euro bereitgestellt wissen.

Hinzu kommen aber noch weitere Kosten für Energie, Gebäude- und Inventarversicherungen, Reinigung sowie für Steuern und Abgaben. Ausgaben, die sich im Haushaltsplanentwurf 2022 auf die recht beachtliche Summe von insgesamt rund 1,3 Millionen Euro summieren. Ein gehöriger Anteil davon entfällt naturgemäß auf die Schulen. Im Fall der Teamschule sind es 151.000 Euro. Für den Unterhalt der Drensteinfurter Grundschule sind 67.000 Euro veranschlagt. In Rinkerode sind es 60.000 und in Walstedde 49.000 Euro. Für das Freibad werden wohl 91.000 Euro und für die Dreingau-Halle 56.000 Euro fällig.

Bewegliches Vermögen

Da die entsprechenden Einrichtungen natürlich auch über Inventar – und im Fall des Bauhofs zudem über Fahrzeuge – verfügen, muss auch dieses instandgehalten und versichert werden. Zur dazugehörigen Haushaltsposition „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ fallen ferner die EDV-Ausstattungen und die notwendige Software. Wie Kämmerer Ingo Herbst kalkuliert hat, wird sich diese Gesamtposition von aktuell 624 000 Euro auf 768 000 Euro im nächsten Jahr erhöhen. Auf die Einrichtungen und Fahrzeuge des Bauhofsentfallen dabei 141 000 Euro. An Dienstleistungen im IT-Bereich werden zusammen etwa 120 000 fällig. In die Ausstattung der Teamschule sollen dazu 109 000 Euro und in die der Grundschulen 75 000 Euro (Drensteinfurt), 60 000 Euro (Rinkerode) und 65 000 Euro (Walstedde) fließen. Und zu guter Letzt rechnet der Kämmerer natürlich noch mit den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“, die sich aus drei Einzelpositionen zusammensetzen: Den Kosten für die Schülerbeförderung (914 000 Euro), die gebührenfinanzierte Müllabfuhr (rund 1,3 Millionen Euro) und die Straßenreinigung samt Winterdienst (53 000 Euro). Der Gesamtbetrag hier beläuft sich auf rund 2,3 Millionen Euro und liegt damit in etwa auf dem Niveau des noch laufenden Jahres.