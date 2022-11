Gedenken und Gedanken zum Frieden

Der Volkstrauertag am Sonntag (13. November) wird mit Gedenkveranstaltungen in allen drei Ortsteilen begangen. Auch die Bevölkerung ist zur Teilnahme eingeladen.

Am Volkstrauertag wird der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Auch am Ehrenmal am Landsbergplatz werden am Sonntag wieder Kränze niedergelegt.

Drensteinfurt: Die Aufstellung der Teilnehmenden am Trauerzug erfolgt gegen 10 Uhr in der Kurzen Straße, von dort geht es zum Ehrenmal am Landsbergplatz. Unter anderem beteiligen sich der Spielmannszug Grün-Weiß, der MGV, der Posaunenchor, die Feuerwehr, die Bundeswehr, Vertreter der Pfarrei St. Regina sowie der Stadt, Ratsmitglieder sowie Fahnenabordnungen weiterer Vereine und Verbände. Nach einem Choral, einem Gebet und einem Lied hält Andreas Brinkmann, stellvertretender Bürgermeister, die Gedenkrede. Es folgen die Kranzniederlegung und die Nationalhymne. Um 11 Uhr besteht Gelegenheit zur Feier der Messe in der Pfarrkirche St. Regina. Um 10 Uhr findet ein Gottesdienst in der evangelischen Martinskirche statt.

Rinkerode: Um 9.30 Uhr besteht zunächst Gelegenheit zur Mitfeier des Hochamtes in der St.-Pankratius-Kirche. Die Fahnentragenden werden gebeten, sich am Hochaltar aufzustellen. Für die Fahnenabordnungen sind Plätze in den ersten Reihen reserviert. Um 10.30 Uhr treffen sich alle Teilnehmenden auf dem Kirchplatz, es folgt der gemeinsame Abmarsch zum Dorfplatz. Es beteiligen sich das Kolping-Blasorchester, die Feuerwehr, der Männergesangverein sowie Vorstände anderer Vereine und Vertreter der Stadt, der Politik und der Kirchen. Die Moderation übernimmt Marita Dinter, die Ansprache hält in diesem Jahr Bürgermeister Carsten Grawunder.

Walstedde: Um 9.30 Uhr kann die Messe im Pfarrheim der St.-Lambertus-Kirche mitgefeiert werden. Um 10.30 Uhr beginnt dann die Gedenkfeier für die Opfer beider Weltkriege am Kriegerehrenmal. Die Aufstellung der Teilnehmenden erfolgt zuvor an der Brennerei Eckmann am Nordholter Weg. Unter Begleitung des Spielmannszuges Walstedde erfolgt der Abmarsch. Ebenfalls beteiligen sich der Bläserkreis Hamm-Heessen und der Kirchenchor „Cantate Domino“. Die Moderation übernimmt Peter Berkemeier. Auch der Schülerrat der Lambertusschule bereitet einen Beitrag vor. Er wird „Gedanken zum Frieden“ vortragen und Kerzen aufstellen. Die Gedenkrede wird Ortsvorsteher Heinz Frie halten. Mit der Kranzniederlegung und dem Singen der Nationalhymne, begleitet durch den Bläserkreis, endet die Veranstaltung.