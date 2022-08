„Geeintes Europa nicht klein reden“

Mit Brief, Siegel – und nun auch mit den entsprechenden Stadtwappen: Die Städtepartnerschaft mit Ingré wurde am Samstagabend buchstäblich „in Stein verewigt“. Foto: Dietmar Jeschke

Es war ein Wiedersehen, das man sich bis vor gut zweieinhalb Jahren durchaus anders vorgestellt hatte: zügiger, ohne weltweite Pandemie – und vor allem ohne einen Krieg mitten in Europa. Dennoch ist es genau dieser Konflikt, der zeigt, dass das System der „Städtefreundschaften“ alles andere als überholt ist, wie Carsten Grawunder erklärte. „Auch wenn heute vieles für uns selbstverständlich ist, so dürfen wir nie vergessen, welchen Preis unsere Vorfahren für den Frieden, in dem wir heute leben dürfen, zu zahlen hatten“, so der Bürgermeister. „Internationale Städtepartnerschaften sind ein hervorragendes Instrument, um an diesen Zielen erfolgreich weiterzuarbeiten. Und: Länder können nicht miteinander befreundet sein. Das können nur ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.“

Um diese Freundschaft zu pflegen, waren am Wochenende nicht nur über 50 Gäste aus der Partnerstadt Ingré angereist. Mit dabei war vielmehr auch eine Delegation aus der italienischen Stadt Castel Maggiore, die schon seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit Ingré pflegt. „Aus der Partnerschaft, die Ingré und Drensteinfurt vor drei Jahren in Gegenwart von Castel Maggiore gemeinsam geschlossen haben, ist nicht nur eine Verbindung zwischen zwei Kommunen geworden“, schilderte Grawunder am Samstag im Rahmen des Gala-Abends, zu dem auch die Drensteinfurter Gastgeberfamilien sowie die Vertreter der Politik in das Forum der Teamschule eingeladen waren. „Die Partnerschaft hat sich bereits in dieser kurzen Zeit zu einer Freundschaft zwischen unseren Gemeinwesen entwickelt, in die schon viele Bürgerinnen und Bürger einbezogen sind. Und es sind erste freundschaftliche Bande zu der italienischen Stadt Castel Maggiore geknüpft worden. Dieses war das maßgebliche Ziel, das wir, die politischen Vertreter unserer Gemeinden, mit unseren Beschlüssen zur Städtepartnerschaft angestrebt haben. Dieses Ziel wird erreicht. Dafür sind wir dankbar und darauf dürfen wir auch schon ein wenig stolz sein.“

Dankbar und zufrieden zeigte sich auch Grawunders Amtskollege Christian Dumas. „Ich bin stolz auf unserer jeweiliges Engagement sowohl in Drensteinfurt, Castel Maggiore als auch in Ingré, um dieses Gift zu bekämpfen, das unsere Gesellschaften untergräbt und das sich Nationalismus nennt“, erklärte der Bürgermeister, der diesbezüglich vor allem den Verantwortlichen der jeweiligen Partnerschaftsverein, Wolfgang Fabian, Isabelle Biffi, Jean-Michel Auzanneau sowie Francois Zaragoza und Yves Cathlin für ihr reges Engagement für die gemeinsame Sache dankte.

Wolfgang Fabian nutzte den feierlichen Anlass, um den Blick in die Zukunft zu richten, um die Partnerschaft mit weiterem Leben zu füllen. Die „StädteRFreunde“, erklärte er, unterstützten alle Vereine und Verbände, die sich für gegenseitige Besuche interessieren. „Das ist auch für private Gruppen, die nicht in einem Verein organisiert sind – wie etwa eine Fahrradgruppe – möglich“, betonte er. Mit Blick auf die Generation der Jugendlichen warb er zudem dafür, die Möglichkeiten entsprechender Auslandspraktika zu nutzen. „Es ist an uns, ihnen den Mehrwert der internationalen Beziehungen und Freundschaften deutlich zu machen und dies auf allen Ebenen und in allen Bereichen“, so der Vorsitzende.

Feierlicher Höhepunkt des Abends war schließlich die symbolträchtige Gegenunterzeichnung der bereits vor drei Jahren in Ingré besiegelten Partnerschaftsurkunden. Im Anschluss durften sich schließlich alle drei beteiligten Stadtoberhäupter noch über besondere Präsente freuen. Mosaik-Großhändler Martin Welscheit hatte nämlich zu diesem Zweck eigens großformatige Stadtwappen aus farbigen Mosaiksteinchen – und zwar jeweils drei für jede Stadt – fertigen lassen. Fehlen dazu nun nur noch die passende Wände – und eine Partnerschaftsurkunde zwischen Castel Maggiore und Drensteinfurt.