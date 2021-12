Geld, Kleider und ein Kanonenofen

Siegmund Salomons Name stand auf der Liste. Ebenso wie der seiner Frau Else und der von Tochter Irma, damals gerade einmal zwölf Jahre alt. Dazu hatte der Amtsbezirk Drensteinfurt die Bürger Helene und Ema Terhoch, Jenny Seelig, Johanna Salomon und deren Töchter Frieda (19 Jahre) und Herta (17 Jahre) auf Anforderung der Gestapo gesondert erfasst. Unter dem Vorwand, aus ihrer Heimat „evakuiert“ zu werden, wurden die letzten in der Wersestadt lebenden Mitglieder der jüdischen Gemeinde am 11. Dezember 1941 und damit vor nun genau 80 Jahren nach Riga deportierte. Die nachfolgenden Strapazen, Leiden und Entbehrungen überlebte lediglich Hertha Salomon, die später als Herta Herschcowitsch in Israel lebte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie