Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen

Für musikalischen Genuss in der Weihnachtszeit sorgen der MGV Drensteinfurt und die Blaskapelle Schwartländer aus Herbern am 16. Dezember. Bekannte Weihnachtslieder bekommen die Gäste dann zu hören.

Traditionell lädt der MGV Drensteinfurt jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit zu einem stimmungsvollen Konzert ein. Nach der Corona-Pause 2021 ist es in diesem Jahr wieder soweit.

Begeisternde Vielfalt verspricht das diesjährige Konzert, das einige Tage vor Weihnachten in der Pfarrkirche St. Regina stattfindet, wie es in einer Pressemitteilung des MGV heißt. „Oftmals ist gerade die Adventszeit von Hektik und Stress geprägt, und die rechte Weihnachtsstimmung will sich nicht einstellen. Da ist das weihnachtliche Konzert des MGV eine gute Gelegenheit, einmal zur Ruhe zu kommen.“ Am 16. Dezember (Freitag) können sich die Besucher ab 19 Uhr musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen lassen. Neben dem MGV Drensteinfurt sorgt die Blaskapelle Schwartländer aus Herbern für musikalischen Genuss. Das Konzert umfasst eine große Bandbreite an bekannten Weihnachtsklassikern. Auf dem Programm stehen traditionelle und besinnliche Stücke rund um das Weihnachtsfest. „Das Trommellied“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „Es kommt ein Schiff geladen“ oder „Weihnachten muss leise sein“ sind nur einige der Titel, die vom MGV Drensteinfurt unter der Leitung des neuen Chorleiters Thomas Mayr vorgetragen werden.

Winter Wonderland

Die Blaskapelle Schwartländer unter der bewährten Leitung von Hartmut Groß wird die Zuhörer in das „Winter Wonderland“ entführen und unter anderem mit der „Petersburger Schlittenfahrt“, der „Queens Park Melodie“ und mit dem gemeinsam mit dem MGV vorgetragenen „Transeamus“ verzaubern. Schon beim Adventskonzert im Jahr 2018 konnten die Schwartländer das Publikum mit vielen mitreißenden Melodien begeistern, heißt es weiter.

Besinnliches Weihnachtsfest

Zum Abschluss des Adventskonzerts wird mit Orgelbegleitung durch Miriam Kaduk und zusammen mit dem Publikum ein bekanntes christliches Weihnachtslied gesungen.

Der Einlass zum Konzert ist ab 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es für acht Euro (Jugendliche zahlen vier Euro) ab sofort bei allen Sängern, der Volksbank und der Sparkasse in Drensteinfurt, im Vereinslokal Haus Averdung sowie in der Walstedder Reiseagentur.

Alle Beteiligten laden herzlich zu diesem Konzert ein und versprechen schon jetzt einen musikalischen und besinnlichen Einstieg in das kommende Weihnachtsfest, heißt es abschließend.