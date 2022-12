Gelernte Schreinerin an der Schere

Ab dem 1. Januar wird Marita Dietze ihren Frisörsalon, den sie seit 1997 in Drensteinfurt führt, an ihre Nachfolgerin übergeben. „Das hier ist mein Baby“, sagt Maria Dietze. „Aber ich weiß es in guten Händen.“

43 Jahre. So alt war Marita Dietze, als sie 1997 den Friseursalon an der Münsterstraße übernahm und sich selbstständig machte. Ebenfalls 43 Jahre alt ist heute Jessica Heinze, die den Betrieb ab dem 1. Januar alleine weiterführen wird. „Das hier ist mein Baby“, sagt Maria Dietze. „Aber ich weiß es in guten Händen.“

Zeit, sich in ihre neue Aufgabe einzuarbeiten, hatte Jessica Heinze genug. Denn in den vergangenen vier Jahren haben die beiden Frauen den Salon als gleichberechtigte Geschäftspartnerinnen geführt. Man habe viel voneinander gelernt und profitiert. „Ich hatte Zeit, da hineinzuwachsen. Das ging aber nur so gut, weil Marita auch abgeben kann“, lobt Jessica Heinze diesen Charakterzug ihrer Kollegin.

Das Handwerk gewechselt

Heinze hat ihre Berufslaufbahn einst in einem gänzlich anderen Bereich des Handwerks begonnen, nämlich als Schreinerin. Doch nach der Ausbildung habe sie schlicht keinen Job gefunden – angesichts des heutigen Fachkräftemangels beinahe undenkbar. Ihr Pech war allerdings Marita Dietzes Glück. Sie überzeugte die junge Frau, es einmal als Frisörin zu versuchen. „Und nach einem vierwöchigen Praktikum war sie infiziert“, erinnert Marita Dietze lachend.

Sie selbst kennt dieses Gefühl nur allzu gut, hatte sie sich doch schon als Kind für diesen Beruf interessiert und den Wunsch auch gegen den Widerstand der Eltern durchgesetzt. „Meine Lehrstelle habe ich mir als 13-Jährige selbst gesucht“, blickt sie zurück. „Und ich bin bis heute glücklich mit dieser Entscheidung.“ Nach Stationen in Münster, Horstmar und Rinkerode übernahm sie dann den Salon in ihrer Heimatstadt, der 2018 in den schmucken Neubau am Marktplatz umgezogen ist.

55 Jahre war Marita Dietze in ihrem Traumberuf tätig. Und will dies auch in Zukunft sein. Zwei Tage pro Woche wird die 68-Jährige das zehnköpfige Team unterstützen. Die gewonnene Zeit will sie ihrer Familie und Freunden widmen und mehr reisen. Der Name „Salon Dietze“ soll übrigens erhalten bleiben.