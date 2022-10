Mordsspaß im Mittelalter

Sie hatten richtig viel Spaß bei einem abwechslungsreichen Programm und daneben noch genug Zeit, um neue Freundschaften zu schließen: Die erste Stewwerter Kinderfreizeit wertet Jugendpflegerin Anja Buthe als vollen Erfolg. Am Montagmittag ist die Gruppe aus Niedersachsen zurückgekehrt, und Buthe blickt zurück auf ein langes Wochenende, das sowohl die Teilnehmenden als auch die „Teamer“ genossen haben.

„Die Unterkunft – das Schullandheim Riepenburg – mit mehreren Gruppenräumen, einem großen Gelände mit Fußballplatz, Spielplätzen, gut begehbarem Wald und vielen Möglichkeiten für Programme auch bei schlechtem Wetter werden wir auf jeden Fall noch einmal besuchen“, berichtet Anja Buthe, die die Fahrt auch selbst begleitet hat. Die anderen neun ehrenamtlichen Betreuer kamen aus den beiden örtlichen Kirchengemeinden, von der DJK Olympia und vom Jugendwerk „DRiWa“. Diese Institutionen hatten die Fahrt erstmals gemeinsam nur für Kinder aus Drensteinfurt angeboten.

Kennenlernspiele am ersten Abend

Am Freitagabend war die Truppe mit dem Reisebus in der Nähe von Hameln angekommen. Mit kleinen Kennenlernspielen klang der erste Abend entspannt aus.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des Mittelalter-Mottos. Die Kinder konnten aus verschiedenen Workshops wählen: Schwertkampf und Bogenschießen, Töpfern und Weben, Wappen gestalten, Mittelalterspiele, Ritterwanderung sowie Mittelalterknigge und Gesellschaftstänze. Am Nachmittag stand ein Stationsspiel an. Bei der „Ritterprüfung“ sollten die Kinder die Schätze der Fürstenfamilie wiederfinden und mussten sich beispielsweise beim Rammbocktragen, Katapultschießen und im Ritterparcours beweisen, heißt es im Bericht. Beim Jeopardy-Spiel am Abend drehte sich ebenfalls alles um das gewählte Thema.

Dank des guten Wetters konnte viel Programm draußen stattfinden. Foto: Anja Buthe

Auch am Sonntag war richtig viel los. Beim Geocaching suchten die Kinder mithilfe von GPS-Geräten nach Länder-Stationen im Wald und mussten dort Aufgaben und Rätsel lösen. Bei „Capture the Flag“ traten dann mehrere Mannschaften gegeneinander an. Am Abend folgten noch eine Nachtwanderung, ein Fußballspiel mit leuchtendem Ball – und die große Abschlussparty durfte natürlich auch nicht fehlen, bevor es am Montagvormittag wieder gen Heimat ging.

„Teamer“ froh über Rückmeldungen

„Für uns Teamer war es total interessant, so eine Freizeit von Grund auf zu planen. Und wir waren wirklich gespannt, wie das Programm bei den Kindern ankommt. Über die größtenteils positiven Rückmeldungen in den abendlichen Treffen der Zimmer haben wir uns dann natürlich umso mehr gefreut“, erzählt „Teamer“ Daniel Möllers.

Das „Mittelalter“-Motto bestimmte den gesamten Samstag. Foto: Anja Buthe

„Es war eine schöne Kinderfreizeit, bei der sowohl die Kinder als auch die Teamer sehr viel Spaß hatten“, zieht auch Anja Buthe eine positive Bilanz. Platz wäre dabei eigentlich für 40 Kinder gewesen, 26 sind am Ende mitgefahren. „Dass sich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet hatten, war für den Gruppenzusammenhalt sehr gut“, zeigt sich Anja Buthe im Nachhinein allerdings trotzdem zufrieden. „Die Kinder haben sich untereinander gut kennengelernt, und es konnten neue Freundschaften geschlossen werden.“ Bei der geplanten Neuauflage, die es laut Buthe „auf jeden Fall“ geben soll, werde es dann vermutlich höchstens 30 Plätze geben, „weil die Gruppengröße für die Programme und den Gruppenzusammenhalt sehr gut war“. Als Zeitpunkt wird erneut das erste Wochenende der Herbstferien angepeilt.