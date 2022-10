Geschäfte in der rollenden Filiale erledigen

Mit ihrem ersten Bankbus erweitert die Volksbank Münsterland Nord ihr Service- und Beratungsangebot. Ab November fährt der wie eine kompakte Filiale ausgestattete Bus nach einem wöchentlichen Fahrplan quer durchs Geschäftsgebiet. Auch die Kundinnen und Kunden des Instituts im Kreis Warendorf kommen ab November in den Genuss, heißt es in einer Pressemitteilung. Angesteuert werden neben Freckenhorst auch Rinkerode und Albersloh.

Getreu dem Motto „Wir sind für Sie nah“ wird der Bankbus vorrangig die ländlichen Regionen mit Dienstleistungen versorgen. Der Bankbus bietet den Kunden als mobile Bankfiliale mit zwei festen Beratern insgesamt mehr als 20 Stunden zusätzliche Service- und Beratungszeit pro Woche.

Persönlich vor Ort

„Uns liegen der persönliche Kontakt und die Nähe zu unseren Mitgliedern und Kunden am Herzen“, so Dietmar Dertwinkel, Vorstandsmitglied der Volksbank Münsterland Nord. „Aus diesem Antrieb heraus ist die Idee für den ersten Bankbus entstanden.“ Persönlich heiße nämlich nicht immer „persönlich vor Ort“. Das sei von vielen Menschen auch gar nicht mehr gewünscht, so Dertwinkel. „Aber der persönliche Kontakt soll bitte nicht verloren gehen.

Diesem Bedarf kommen wir nach und bieten viele digital-persönliche Beratungsleistungen an“, verweist er etwa auf die mediale Kundenberatung oder den durchgehend erreichbaren Kundenservice. „Uns ist bewusst, dass wir damit nicht alle Kunden zufriedenstellen. Daher war es wichtig, auch für diese Gruppe ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen.“ Die Idee einer mobilen Filiale sei entstanden. „Innerhalb kurzer Zeit ist das Konzept für unseren Bankbus erarbeitet und umgesetzt worden“, fügt Dertwinkel an und dankt seinem Team für den Einsatz.

Der Bankbus der Volksbank Münsterland Nord ist barrierefrei und bietet damit auch Kunden mit eingeschränkter Mobilität eine Alternative für ihre Bankgeschäfte. Der knapp neun Meter lange und drei Meter hohe Bus beinhaltet modernste Technik und Sicherheitsfeatures, um auch unterwegs die Geldversorgung, den Service und die Beratung wie in einer stationären Filiale sicherzustellen.

Erster Stopp am 26. Oktober in Rinkerode

Um den Bankbus vor Ort erleben zu können, lädt die Volksbank zu den Erstvorstellungen an verschiedenen Einsatzorten im Kreis Warendorf ein. Am 26. Oktober (Mittwoch) macht der Bankbus ab 10.30 Uhr am Raiffeisen-Markt am Bahnhof in Rinkerode Halt, am 27. Oktober (Donnerstag) stoppt der Bus, ebenfalls ab 10.30 Uhr, am Edeka-Markt in Albersloh. Dort können Interessierte den Bankbus kennenlernen, mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen und die Leistungen der mobilen Filiale direkt vor Ort erleben.

Ab November ist der Bankbus regelmäßig zu festen Zeiten im Münsterland im Einsatz: in Rinkerode immer mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr am Raiffeisen-Markt, in Albersloh immer donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr am Edeka-Markt.