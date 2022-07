„Gesellschaft der Lederhosen“

Erinnerungen an 41 Sommerfahrten mit Günther Sternemann im Stadtarchiv

Typischerweise in Lederhosen ging es im Jahr 1958 mit „Junglehrer“ Günther Sternemann (4.v.l.) auf die erste große Sommerfahrt.

Sommerurlaub? Ein Begriff, der in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg für viele Familien ein Fremdwort war. Trotz Wirtschaftswunder war das Geld vielerorts knapp. Ein Auto besaßen nur wenige Gutbetuchte. Und die heute selbstverständliche Pauschalreise zum Schnäppchenpreis war noch nicht erfunden. Kein Wunder also, dass die Idee des damaligen „Junglehrers“ Günther Sternemann rasch auf offene Ohren stieß und sich schon alsbald zu einem echten „Dauerbrenner“ entwickeln sollte. Insgesamt 41 Sommerfahrten organisierte der Pädagoge für die Messdiener der Pfarrgemeinde St. Regina. Und jede von ihnen hat er sorgfältig in Bild und Text dokumentiert.