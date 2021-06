Gilde plant für den September

Gibt es in diesem Jahr möglicherweise doch noch ein Schützenfest in der Wersestadt? Zumindest plant die Rinkeroder Schützengilde in diese Richtung – und bittet die Bürger, sich das Wochenende vom 17. bis zum 19. September vorsorglich frei zu halten.

Im Vorstand sei am Donnerstagabend einstimmig beschlossen worden, die Planungen für ein Schützenfest, allerdings ohne Vogelschießen, aufzunehmen. Ein weiterhin positiver Trend der Corona-Lage sei dafür Grundvoraussetzung, teilt Schützenchef Thomas Watermann mit. Mit dem Festwirt und den Musikgruppen sei aber bereits gesprochen worden. „Wir haben durchweg positive Signale erhalten.“

Grob geplant wären eine Mitgliederversammlung am Freitag, ein Umzug am Samstagnachmittag, ein Schützenball (fürs ganze Dorf) mit Livemusik am Abend und ein Frühschoppen mit traditionellem Ablauf am Sonntagmorgen – alles im Festzelt auf dem Hof Diekmann. Grundlage für die Durchführung wäre die zu dem Zeitpunkt gültige Coronaschutzverordnung.

Für den eigentlichen Schützenfest-Sonntag am 11. Juli ist eine Schützenmesse mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal geplant. Auch das Königspaar wird sich im Dorf sehen lassen. „Abstimmungen mit der Kirche und dem Ordnungsamt werden zu beiden Veranstaltungen in den nächsten Wochen erfolgen“, so Watermann.