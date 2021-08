Gipskarton ist Mangelware

Die normalerweise mit einem großflügligen Metalltor verschlossene Lagerhalle beherbergt aktuell vor allem eines: viel Luft. Denn dort, wo der Gabelstapler in der Regel nur wenig Platz zum Manövrieren hat, lagert derzeit lediglich gut ein halbes Dutzend mit Gipskarton bestückter Paletten. Und bis auf eine, erklärt Raphael Reich, sind bereits alle fix bestellt und verkauft. Kurz: Der derzeit herrschende Mangel an Baustoffen hat auch die Stadt Drensteinfurt erreicht. Ebenso übrigens, wie der teilweise drastische Preisanstieg für bestimmte Produkte. Und zu denen zählt längst nicht nur die in jüngster Zeit immer wieder gerne als Beispiel genannte Dachlatte, auch wenn deren Preisschub schon durchaus exemplarisch ist. Kostete die drei mal fünf Zentimeter starke und fünf Meter lange Fichtenlatte in den vergangenen Jahren um die drei Euro, so sind es heute zwischen zwölf und 13 Euro. „Netto, versteht sich“, berichtet der Niederlassungsleiter des Drensteinfurter BTL-Bau- und Baustoffmarkts.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch