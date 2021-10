Gleich „ein gutes Gefühl“ gehabt

Geboren wurde Clemens Röer am 2. Oktober 1936 in Freckenhorst. Er war als Messdiener und Pfadfinder aktiv und legte 1956 am Warendorfer Laurentianum sein Abitur ab. Dann begann er sein Studium der Theologie sowie der Philosophie, überwiegend in Münster, zwei Semester aber auch in Freiburg. Am 2. Februar 1963 wurde Clemens Röer im Dom zu Münster zum Priester geweiht. Er wurde zunächst Kaplan in der Gemeinde St. Ludgerus in Ahlen. Nach einer Zusatzausbildung für den Sekundarbereich II war er dann etwa 20 Jahre als Religionslehrer an den berufsbildenden Schulen und dem Berufskolleg in Beckum tätig. Es habe ihm zwar gefallen, sagt er. Doch „danach wollte ich noch einmal zurück in die Seelsorge“.

