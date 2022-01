Mosaik-Großhandel leidet unter weltweiter Transportkrise

Rund 1800 verschiedene Mosaik-Modelle hat Firmeninhaber Martin Welscheit in Drensteinfurt auf Lager. Die globalen Lieferprobleme treffen auch seinen Betrieb hart. Und das nicht nur, was die reinen Frachtkosten betrifft.

Die Generation „Ü50“ dürfte sich noch gut an sie erinnern. Kein Wunder, denn die sauber verlegten, gerade einmal fünf mal fünf Zentimeter großen und meist in schlichtem Weiß gehaltenen Steinchen zierten nicht nur den Bodenbelag manches, schon ein weinig gehobenen Badezimmers. Sie gehörten auch zur Standardausstattung jedes besseren Gaststätten-WCs. „Mosaik war damals ein Massen-Artikel“, blickt Martin Welscheit auf die 1950er und 60er Jahre zurück. „Und Fliesen waren noch vergleichsweise teuer.“ Dazu, so der Inhaber des im Drensteinfurter Gewerbegebiet Viehfeld ansässigen Unternehmens „HuH-Mosaik“, war deren Auswahl noch arg begrenzt. Doch das sollte sich bekanntlich ändern. Denn irgendwann gab es Boden- und Wandfliesen in allen erdenklichen Farben, Formen und Preiskategorien. Mit der Folge, dass die kleinen Mosaiksteinchen zusehends von der Bildfläche verschwanden. Doch seit Beginn der 2000er Jahre sind sie wieder voll im Trend – und zwar in ungeahnter Vielfalt. Ob aus Glas, Keramik oder Naturstein, ob mit oder ohne Fuge, ob selbstklebend oder nicht: Mit nicht weniger als 1800 verschiedenen bunten Steinchenmustern im Lagersortiment gehört Martin Welscheit zu einer Handvoll europäischer Betriebe, die sich voll und ganz auf den Mosaikhandel spezialisiert haben. Und deren Vertrieb ist von der Drensteinfurter Schmiedestraße aus europaweit organisiert – hauptsächlich über entsprechende Fachhändler und namhafte Baumarktketten.