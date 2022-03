Erste Ukraine-Flüchtlinge in Drensteinfurt eingetroffen

Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben Drensteinfurt erreicht. Von den 82 Menschen, die am Sonntagmorgen mithilfe eines privaten Transports zunächst in eine Notunterkunft nach Ahlen gebracht worden waren, sollten noch am Dienstag acht in die Wersestadt kommen, wie Carolin Zulka aus dem Büro des Bürgermeisters gestern auf Anfrage mitteilt.

Diese Personen würden zunächst in einer städtischen Unterkunft untergebracht. Darüber hinaus seien vier Menschen bei Familienangehörigen in privaten Wohnungen untergekommen.

Die Resonanz auf den Aufruf der Stadt, ihr freien Wohnraum zu melden, sei indes enorm gewesen. „Wir haben gut 20 Hilfsangebote bekommen und könnten so etwa 50 Personen unterbringen“, erklärt Carolin Zulka. Dennoch sei der Bedarf weiter gegeben. „Wir suchen auch weiterhin Wohnraum. Denn wir wissen ja nicht, wie viele Personen noch nach Drensteinfurt kommen werden.“ Zudem müsse die Unterbringung jeweils im Einzelfall geklärt werden. Manchmal stehe beispielsweise nur ein Raum zur Verfügung, den man dann keiner größeren Familie zuweisen wolle, so Zulka.

Umnutzung oder Verdichtung

Über die privaten Angebote der Bürger hinaus nimmt die Stadt deshalb auch weiterhin eigene Gebäude in den Blick, um diese entweder kurzfristig umzunutzen oder dort die schon vorhandene Belegung zu verdichten. Im Paul-Gerhardt-Haus in Walstedde etwa hätten bis zu 40 Personen Platz, im Jugendheim Rinkerode etwa 25.

Wer freien Wohnraum melden will, der kann dies über die Hotline Tel. 02508/995 44 44 oder per E-Mail an ukrainehilfe@drensteinfurt.de tun. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Drensteinfurt.