Großer Auftritt für die „Sweet Girls“

Dort wollen die Fortuninnen vor allem eines: Spaß haben. „Das ist eine große Ehre für uns, dort teilnehmen und Fortuna Walstedde repräsentieren zu dürfen“, sagt Übungsleiterin Chiara Smeilus. „Es wird eine spannende Erfahrung, uns mit den besten Showgruppen Deutschlands zu messen“, ergänzt sie.

Dass es überhaupt so weit kommen wird, haben die Walstedder Stabtänzerinnen im Alter von 16 bis 21 Jahren dem Zufall zu verdanken. Denn die „Sweet Girls“ hatten sich zwar – wie auch schon in den Jahren 2018 und 2019 – für das diesjährige Landesfinale angemeldet. Doch aufgrund zu weniger Zusagen musste der Wettbewerb ausfallen. Davon profitierten die Fortuninnen, indem sie sich direkt für das Bundesfinale qualifizierten.

Dreieinhalbminütige Choreographie

Am kommenden Wochenende reist die Gruppe nun also nach Schleswig-Holstein, um dort ihren Tanz, der unter dem Motto „Girlpower“ steht, zu präsentieren. Die etwa dreieinhalbminütige Choreographie stammt aus den Federn von Smeilus und der ehemaligen Trainerin Judith Küching. „Mit der Darbietung wird nicht nur die Girlpower, sondern die einzigartige, emanzipierte Frau dargestellt, der niemand vorschreiben kann, die perfekte Barbie zu sein“, erklärt Smeilus die thematische Ausrichtung und ergänzt: „Ich muss keine Kurven haben, nicht schlank sein und keine Muskeln haben: Ich kann verdammt nochmal sein, wer und was ich will!“.

Gezeigt werde in der Performance der Wandel der Frau im Laufe der Zeit – von der veralteten Frauenrolle zur starken, unabhängigen, authentischen und selbstbewussten jungen Frau. Demonstrieren werden die „Sweet Girls“ – die Gruppe besteht seit Anfang 2014 – das zu den Stücken „Not Your Barbie Girls“ von Ava Max, „Run The World (Girls)“ von Beyoncé und „Woman Like Me“ von Little Mix und Nicki Minaj. Mit in die Choreographie eingebaut sind neben den Twirling-Stäben auch Holzstäbe, Stühle und Böcke.

Zusätzliche Trainingseinheiten

Damit beim Bundesfinale auch alles funktioniert, bereiten sich die Fortuninnen seit einem halben Jahr auf den Wettbewerb vor. Zwei zusätzliche Trainingseinheiten hatte die Gruppe am vergangenen Wochenende in der Walstedder Turnhalle eingeschoben. Am heutigen Freitag werden die jungen Frauen dann gemeinsam mit dem Zug nach Neumünster reisen. „Vielen Dank an Fortuna. Der Verein macht uns das erst möglich und unterstützt uns, wo er kann“, bemerkt Smeilus.

Am Samstagvormittag steht dann der Auftritt in den Holstenhallen vor der Jury an. Insgesamt werden 29 Vereine aus ganz Deutschland bei dem Showwettbewerb, der in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausgefallen war, dabei sein. Am Abend findet die „Rendezvous der Besten-Show“ statt, bei der die Fortuninnen, sollten sie zu den Titelträgerinnen gehören, erneut ihren Tanz präsentieren dürfen. Für den Sonntag ist dann die Rückreise geplant.