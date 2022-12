Grundschüler reisen durch ganz Europa

Vom Papst in Rom, einem spanischen Stier, einem Vampir in Rumänien, Irlands Schafen und belgischen Pommes handelt das Theaterstück „In 28 Tagen durch Europa“, das die Walstedder Grundschüler am Freitag erleben durften. Zu Gast war das „Pindakaas Saxophon Quartett“, das die beiden Darsteller Frank Dukowski (Mr. Fogg) und Marcell Kaiser (Monsieur Passepartout) bei ihrem grandiosen Spiel, angelehnt an die Geschichte „In 80 Tagen um die Welt“, fabelhaft unterstützte

Foto: Nicole Evering