Grüne und SPD kritisieren Ablehnung der CDU im Rat

Die Grünen zeigen sich „entsetzt“, die SPD enttäuscht: In Stellungnahmen kritisieren die beiden Ratsfraktionen die Ablehnung der CDU, in der jüngsten Ratssitzung über eine Resolution gegen Atomtransporte durch Drensteinfurt zu debattieren.

Nach dem Scheitern des Grünen-Vorstoßes, sich mit einer Ratsresolution für den Stopp der Uran-Transporte von Gronau durch Drensteinfurt in Richtung Russland zu positionieren, üben SPD und Grüne in Stellungnahmen Kritik an der CDU. Diese hatte eine derartige Resolution – wie berichtet – „mangels Zuständigkeit“ in der jüngsten Ratssitzung abgelehnt.

MEHR ZUM THEMA CDU lehnt Grünen-Antrag und Verwaltungsvorschlag ab Ärger um Uran-Resolution

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zeigt sich entsetzt darüber, „dass die CDU-Fraktion geschlossen das Thema Atomtransporte nach Russland von der Tagesordnung genommen“ hat. „Damit hat sich die CDU der inhaltlichen Debatte über Atomtransporte und wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland verweigert“, so Ratsmitglied Raphaela Blümer, die den Resolutionsantrag eingereicht hatte.

Bei den Transporten von Gronau nach Russland durch das Drensteinfurter Stadtgebiet handele es sich um Container mit hochgiftigem, leicht radioaktivem Uranhexafluorid. „Im Unglücksfall kann keine noch so gut ausgerüstete Feuerwehr die Bürgerinnen und Bürger schützen“, betont Fraktionssprecher Bernhard Meyer. „Deshalb gehört eine Positionierung der Kommune natürlich in die Ratssitzung, auch wenn sie nicht über die Transporte selbst entscheiden kann.“

Mitglieder anderer Fraktionen enttäuscht

Gleichlautende Resolutionen seien in Münster und Hamm bereits beschlossen worden, betonen die Grünen in der Stellungnahme weiter. Dass kein einziges Ratsmitglied der CDU seine Meinung zur Resolution äußern, sondern sich dieses Tagesordnungspunktes nur entledigen wollte, habe viele Mitglieder der anderen Fraktionen enttäuscht.

Die SPD-Fraktion verweist in einer Stellungnahme darauf, dass es um eine Resolution, nicht um Beschlüsse gegangen sei. „Es ist richtig und gut so, dass der Rat von Drensteinfurt nicht das Recht hat, Atomtransporte durch das Stadtgebiet oder Fracking im Stadtgebiet zu verbieten“, so Fraktionsvorsitzender Ingo Stude. Aber wenn der Rat als Gremium eine Meinung zu übergeordneten Themen öffentlich äußere, „dann hat dies ein anderes Gewicht als Äußerungen einzelner Ratsmitglieder“. Damit übe der Rat auf der einen Seite einen gewissen Druck auf die Entscheidungsträger in den zuständigen Parlamenten aus und unterstütze sie auf der anderen Seite, wenn sie der gleichen Auffassung seien.

Angriffskrieg gegen die Ukraine

Putin führe einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, und die aus Gronau stammenden Brennstäbe könnten einerseits militärisch genutzt werden und lagerten andererseits „in erbärmlicher Weise oberirdisch in Russland“. „Außerdem verdient Russland Geld damit“, so Stude. „Da wäre es ein gutes Zeichen gewesen, wenn sich Drensteinfurt als betroffene Kommune dieser Resolution angeschlossen hätte, wie auch Münster und Hamm.“