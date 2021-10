Gruselstimmung ist garantiert

Gruselige Masken, künstliches Blut und natürlich der bekannte Spruch „Süßes oder Saueres!“: Für manch Ältere ein noch immer überflüssiger US-Import, ist der Halloween-Abend für viele Jüngere längst Kult. Und entsprechend groß dürfte die Vorfreude bei manchem Freund teuflischer Verkleidungen sein, dass das Gruselspektakel am Vorabend des 1. Novembers nach coronabedingter Zwangspause im vergangenen Jahre nun wieder entsprechend zelebriert werden kann. Mit dabei ist auch wieder das Team von Kulturbahnhof und Café Kidz, das bereits seit einigen Tagen mit viel Engagement in den Vorbereitungen steckt.

Für Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck bedeutet das anstehende Event die Fortsetzung einer schon kleinen – und wichtigen – Tradition. „Wir erleben in unserer Arbeit mit Kindern nämlich immer wieder, dass Halloween für viele – nach oder neben Weihnachten und dem eigenen Geburtstag – das wichtigste Fest im Jahr ist. Schon Wochen vorher werden Pläne geschmiedet, als was man denn in diesem Jahr geht“, schildert Pieck. „Unsere Zielgruppe Ernst nehmen heißt für uns, dass wir uns diesem Trend nicht verschließend können und dürfen – auch, wenn wir selbst als Kinder noch gar nicht Halloween gefeiert haben und ursprünglich vielleicht gar nichts damit anfangen konnten. Aber auch uns selbst macht es nun von Jahr zu Jahr mehr Spaß.“

Begonnen hat das gruselige Treiben im Kulturbahnhof bereits im Jahr 2015 – und zwar auf Initiative einer Gruppe Jugendlicher. In den folgenden Jahren wuchs das Angebot, in dessen Kern neben Schminkstation, Mitmachgeisterbahn und Feuershow vor allem das große Grusellabyrinth stand, in das vor allem der Walstedder Pasquale Fuchs viel Arbeit investiert hatte. Das Labyrinth jedoch wird es aber in diesem Jahr nicht geben. Dafür haben Rüdiger Pieck sowie „Bufdi“ Frederik Behmer und Jahrespraktikantin Linn Riedelbauch einige andere spannende Dinge vorbereitet.

Los geht es am Sonntag (31. Oktober) um 16 Uhr. Und das – coronabedingt – ausschließlich auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofs, wo in mehreren Pavillons eine Mini-Geisterbahn samt Skeletten, Grabsteinen und Co. auf die Besucher wartet. Wer sich stärken möchte, der kann sich zwischen roten und grünen Waffeln entscheiden. Außerdem gibt es Kinderpunsch, Wasser und Limo – alles zum Preis von jeweils einem Euro. An der Feuerschale besteht zudem die Gelegenheit zum Stockbrotbacken. Den Teig dafür gibt es aber nur für diejenigen, die vorher einen Parcours mit vier verschiedenen Stationen samt Besenreiten und Armbrustschießen auf einen Kürbis erfolgreich absolviert haben. Und wenn es dann richtig dunkel ist, steht die große Feuershow zum Mitmachen auf dem Programm.

„Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, wie wichtig es für Kinder und Jugendliche an diesem Abend ist, dass es einen Anlaufpunkt gibt“, erklärt Rüdiger Pieck. Willkommen sind am Kulturbahnhof übrigens natürlich auch Eltern und ganze Familien. Und damit alles reibungslos über die Bühne geht, erhält das dreiköpfige Organisationsteam am Sonntag weitere Unterstützung von Daniel Möllers, Doreen Bothe, Jutta Hambrock, Liane Schuldais, Luca Schönfeld, Meike Haverkamp, Stephan Abeln und Anja Spiekermann. Nun hoffen alle Beteiligten nur noch, dass auch das Wetter mitspielt. Denn sollte es am Halloweenabend „schütten“, muss die die Open-Air-Veranstaltung ausfallen.