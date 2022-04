Handwerk, Gewerbe und Industrie

Mit einer neuen Veranstaltung will in diesem Herbst die IG „Werbung für Drensteinfurt“ aufwarten. Zum ersten Mal soll es eine Gewerbeschau im Industriegebiet Viehfeld geben. Dafür hat die Interessengemeinschaft das Wochenende 10./11. September auserkoren. Jetzt sind die ersten Informationsschreiben an alle IGW-Mitglieder verschickt worden mit der Bitte, sich diesen Termin im Kalender vorzumerken.

