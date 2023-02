Hängepartie geht weiter

Eigentlich sollte er nun endlich am 6. März verabschiedet werden. Doch auch daraus wird vorerst nichts. Weil die Verwaltung den dicken Fehler im Personalhaushalt nicht in den Griff bekommt, soll der Haushaltsplan nun erst Ende März tatsächlich zur Abstimmung kommen.

Die anhaltende Hängepartie um den städtischen Haushaltsplan für das bereits seit zwei Monaten laufende Jahr 2023 geht in die nächste Runde. Wie die Stadt am Mittwoch überraschend mitteilte, wird es nun auch in der für den 6. März terminierten Ratssitzung nichts mit der Verabschiedung des Planentwurfs. Der Grund: Die Verwaltung bekommt den im Zuge der ersten Beratungen vonseiten der CDU entdeckten folgenschweren Fehler im Personalhaushalt nach wie vor nicht in den Griff.