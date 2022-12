Hans-Jürgen Thamm für 50 Jahre Vorstandsarbeit geehrt

Am Samstag, dem Todestag Adolph Kolpings feierte die Kolpingsfamilie Walstedde den jährlichen Gedenktag ihres Gründers. Wie schon in den vergangenen Jahren begannen die Kolpingsgeschwister das Gedenkfest mit einem Gottesdienst in der Georgskapelle in Ameke, der von Präses Pater Johny und Rita Rosendahl vorbereitet worden war.

