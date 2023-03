Haus Venne öffnet akustisch seine Türen

Das Haus Venne in Mersch hat seine Türen für eine Hörreise geöffnet.

Wer sich auf eine besondere Reise zu den Schlössern und Burgen des Münsterlandes begeben möchte, der sollte sich ein paar Minuten Zeit nehmen und die Ohren spitzen. Denn unter dem Titel „Schlossgeflüster“ hat der Münsterland e.V. jetzt 20 Hörreisen mit spannenden Fakten zu vergangenen Zeiten, historischen Bauwerken und adeligen Familien veröffentlicht. Auch dem Haus Venne in Mersch wurde ein Besuch abgestattet.

„Egal, ob auf dem Sofa, bei einem gemütlichen Spaziergang oder in der Bahn: Mit den Hörreisen ermöglichen wir Einheimischen und Gästen akustische Einblicke in das Innere der Schlösser und Burgen im Münsterland", sagt Projektmanagerin Christine Kolm vom Münsterland e.V. Dafür machte sich Autor und Sprecher Matthias Morgenroth auf eine Reise zu den Menschen, die sich mit den alten Gemäuern am besten auskennen – darunter Gästeführerinnen, Museumsleiter und sogar Eigentümer, die noch heute die Anwesen bewohnen.

Abwechslungsreicher Hörspiel-Mix

Mit Interviews, Erzählungen, Musik und Geräuschen kreierte Morgenroth einen abwechslungsreichen Hörspiel-Mix. Die einzelnen Hörreisen sind im Schnitt etwa sechs Minuten lang. Kolms Tipp: „Besonders spannend sind die Geschichten über die privaten Häuser, die ihre Türen normalerweise nicht für Gäste öffnen. Dazu zählt zum Beispiel das Haus Venne in Drensteinfurt." Besitzer des historischen Wasserschlosses in der Ortslage Mersch ist Adrian Dietrich. Er nimmt die Hörerinnen und Hörer unter anderem mit auf einen Spaziergang durch die Parkanlagen und ins Innere der prachtvollen Rokokokapelle

Die kurzen Geschichten entstanden im Rahmen des EFRE-Förderprojekts „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“ und sind online sowie auf diversen bekannten Audio-Plattformen zu finden. Im Laufe des Jahres werden die Hörreisen zusätzlich in einer Schlösser- und Burgen-App verfügbar sein, mit der Besucherinnen und Besucher die historischen Anwesen auch digital und spielerisch entdecken können.

Weitere Informationen und Videos von den Highlights der Schlösser- und Burgenregion Münsterland gibt es online.