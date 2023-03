Haushalt von der Tagesordnung gestrichen

Am Ende geht es um mehr als sieben Millionen Euro an Personalkosten. Solang die allerdings im Haushaltsplan nicht korrekt zugeordnet sind, wollen CDU, Grüne und FDP von einer Haushaltsverabschiedung nichts wissen.

Das Chaos rund um den fehlerhaften Drensteinfurter Personalhaushalt geht weiter. Nach bereits im Oktober verschobener Einbringung des Entwurfs, sollte der Gesamthaushalt nun eigentlich in der kommenden Woche tatsächlich verabschiedet werden. Doch auch daraus wird wegen anhaltender Kostenstellenfehler zumindest bis Ende März nichts. Bis dahin, so das Ansinnen von Bürgermeister Carsten Grawunder, hätte man jedoch zumindest den Rest des Haushaltsplans „in trockenen Tüchern“ haben können.

Davon wollte die breite Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend allerdings nichts wissen. Ohne korrekte Personalkostenzuordnung auf die jeweiligen Kostenstellen, erklärten die Fraktionen von Grünen und CDU in einem gemeinsamen Antrag zur Tagesordnung, mache es schlichtweg keinen Sinn, im insbesondere fürs städtische Personal verantwortlichen Haupt- und Finanzausschuss überhaupt über das Zahlenwerk zu beraten, geschweige denn darüber abzustimmen.

Gesamtsumme „ziemlich konkret absehbar“

„Es muss eine Überarbeitung aller Personaldaten erfolgen. Uns ist bis zum heutigen Tag auch noch nicht die neue Gesamtsumme der Personalaufwendungen bekannt. Denn entgegen Ihrer Behauptung, dass die Gesamtsumme passt, mussten wir in den letzten Tagen feststellen, dass Ihre Aussage nicht richtig war“, erklärte Grünen-Fraktionssprecherin Heidi Pechmann in Richtung des Bürgermeisters.

Das jedoch wies Carsten Grawunder von sich. Die Gesamtsumme, betonte er, sei inklusive Tariferhöhung „ziemlich konkret absehbar“. Es fehle lediglich an der korrekten internen Zuordnung, an der man immer noch mit Hochdruck arbeite. Eine schnelle, „retrograde“ Lösung sei mit Blick auf den mehrschichtigen und am Ende falsch verlaufenen Umstellungsprozess allerdings nicht möglich. Im Moment befinde man sich weiterhin in der „Analyse“.

Mit einer Gegenstimme seitens des Bürgermeisters und bei Enthaltung der SPD-Fraktion stimmten schließlich CDU, Grüne und FDP mit großer Mehrheit dafür, das Thema Haushalt gänzlich von der Tagesordnung zu streichen. „Es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu beraten. Und wir haben ja jetzt auch keine Eile mehr“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Wiewel mit Blick auf den nun erst in gut vier Wochen anstehenden neuerlichen Sitzungstermin.