Heimspiel in den Osterferien

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Stillstand, den die Zirkusfamilie Tränkler in ihrem Winterquartier auf dem Drensteinfurter Amtshof verbracht hat, kann sie nun endlich wieder Vorstellungen geben. Den Auftakt bildete jüngst ein Gastspiel in Ahlen. Über Ostern baut der „Circus Fantasia“ sein Zelt nun in der Wersestadt auf: ein echtes Heimspiel.

Das blau-gelbe Zirkuszelt ist bereits aufgebaut. Am kommenden Samstag geht es dann auch mit den Vorstellungen des „Circus Fantasia“ in Drensteinfurt los.

Seit Montag steht das große gelb-blaue Zirkuszelt auf der Wiese an der Konrad-Adenauer-Straße gegenüber dem BTL-Baumarkt. Ab Ostersamstag (16. April) soll es dort rund gehen. Temporeiche Jonglage, rasante Akrobatik am Ringtrapez, Clown „Spaghetti“ und seine tanzenden Teller, Seiltänzer sowie Eiskönigin Elsa und ihr Freund Olaf – all das und noch mehr wird dem Publikum geboten. Zum bunten Mix in der Manege gehören auch edle Pferde, Ponys und lustige Ziegen sowie eine große Indiana-Jones-Show mit verschiedenen Reptilien und Feuerspuckern.

Im Tropenhaus auf Rädern können verschiedene Arten von Reptilien, Amphibien und Insekten bestaunt werden, darunter Bartagamen, Vogelspinnen, Nattern, Kaimane und Tigerpython „Anna“, eine fünf Meter lange Riesenschlange. „Wir haben nur Tiere aus Nachzuchten. Und nicht wenige der Exoten kommen aus Auffangstationen“, stellt Zirkusdirektor Danny Trumpf klar. Damit biete der Zirkus diesen Tieren noch eine weitgehend artgerechte Haltung.

Licht- und Lasershow

Eine Licht- und Lasershow sowie schillernde Kostüme sollen für einen unvergesslichen Besuch im bis zu 500 Personen fassenden Zelt sorgen. „Ein Feuerwerk der internationalen Zirkuskunst im besonderen Ambiente für die ganze Familie“, kündigt der Zirkus sein Gastspiel an.

Ein weiteres Highlight für Familien wird am Rosenweg hinter dem Amtshof geboten. Die entsprechenden Plakate sind bereits in der ganzen Stadt zu finden. Dort, wo für gewöhnlich das Osterfeuer stattfindet, werden in diesem Jahr diverse bunte Hüpfburgen aufgebaut. Geöffnet ist die Attraktion vom 14. April bis zum 6. Juni täglich außer dienstags von 14 bis 19 Uhr, sams-, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr. Bei Dauerregen oder Sturm bleibt die Fläche geschlossen. Weitere Infos gibt‘s unter Tel. 01 72 / 2 09 24 12.