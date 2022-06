Hemmungslose „Weibsbilder“

Drensteinfurt

Die „Weibsbilder“ kamen mit Wortwitz, wechselnden Kostümen und musikalischem Talent beim Publikum in Drensteinfurt bestens an. Die Kabarettistinnen Anke Brausch und Claudia Thiel spielten ihr Programm „Botox to go“.

Von Angelika Knöpker