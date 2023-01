Herausfordernde Zeit für die Landwirtschaft

Die Zeit ist herausfordernd, auch für die Landwirtschaft. Das wurde in der Versammlung der Landfrauen deutlich. Verschärfte Regeln für Mastbetriebe, der rückläufige Fleischkonsum der Bevölkerung sowie die ins Unermessliche gestiegenen Energiekosten sind Herausforderungen, die es auch in diesem Jahr zu bewältigen gilt.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr und Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Landfrauen im Haus Volking. Hierzu begrüßte die Vorsitzende Martina Peters 45 Mitglieder und einige neue Gäste. „Ich freue mich darüber, dass wir heute hier in friedfertiger und gemütlicher Atmosphäre zusammenkommen können. Nie zuvor war Friedfertigkeit so wichtig“, sagte sie mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. „Jeder einzelne kann nur versuchen, einen kleinen Teil zur Hilfe beizutragen.“

Klimawandel

Auch dürfe die Landwirtschaft die Augen nicht vor dem Klimawandel verschließen. „Es braucht globale Ansätze, anstatt der Regeln und Verbote, die Deutschland für seine Landwirte ausspricht“, kritisierte Martina Peters den Weg der Politik und erntete zustimmendes Nicken von allen Seiten. „2021 war ein Rekordjahr, nie zuvor gab es so viel Sonne. Das ist einerseits schön, andererseits fehlte der Regen. Das gibt, auf lange Sicht gesehen, Probleme für Wildtiere und Pflanzen“, fuhr Peters fort.

Trotz allem sei die Ernte im vergangenen Jahr gut bis sehr gut ausgefallen, einzig die Maisernte habe 2022 gelitten.

Weniger Fleischkonsum – höhere Energiekosten

Die verschärften Bedingungen für Mastbetriebe, der rückläufige Fleischkonsum der Bevölkerung sowie die ins Unermessliche gestiegenen Energiekosten seien die Hauptprobleme der Landwirtschaft, die es auch in diesem Jahr zu bewältigen gebe.

Gisela Selhorst aus dem Vorstand des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband sprach im Hinblick auf den Krieg und die daraus resultierende Inflation von einer „gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, zu der jeder seinen Beitrag leisten muss“.

„Ich freue mich, dass ich heute hier auf Ihrer Veranstaltung sein darf. Wir wollen positiv nach vorne blicken und vor allen Dingen das Ehrenamt erwähnen, das in der momentanen Zeit die Lebenssituationen für so viele Menschen verbessert.“ Gisela Selhorst gab den Landfrauen einen Überblick über die mit der Kreisebene geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr.

Mit einem Text in Reimform blickte Schriftführerin Jutta Autermann auf das vergangene Jahr zurück, das zu Beginn noch ganz unter dem Zeichen der Corona-Pandemie stand. „Ab März konnten dann endlich Termine stattfinden“, sagte sie. Es habe Fahrten, Radtouren, Städtetouren und gemeinsame Aktivitäten auf den Höfen gegeben. Dabei erwähnte sie vor allem das Binden der Erntekrone und die Erntedankmesse auf dem Feld, die auch Pastor Schlummer begleitete. „Auch unser Schützenfest war ein voller Erfolg, von dem es eventuell in zwei Jahren eine Wiederholung gibt“, fuhr sie fort.

Vorstand mit (wenigen) neuen Gesichtern

Nach dem Kassenbericht durch Kassiererin Daniela Westhues folgten die Neuwahlen. Elisabeth Modick schied als Kassenprüferin aus. An die Seite der zweiten Kassenprüferin Gerlinde Budde steht nun Melanie Osthues.

„Die letzte Vorstandswahl hatten wir vor fünf Jahren. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir die Zeit um ein Jahr verlängert“, erklärte Vorsitzende Martina Peters. „Diese fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Es hat viel Spaß gemacht. Wir möchten uns in Sachen Vorstand jedoch auch weiterentwickeln und jünger werden.“ Die Landfrauen haben nun 126 Mitglieder. „Wir sehen eine positive Zukunft mit rund 20 jungen neuen Mitgliedern.“

So ganz funktionierte der Wechsel des Vorstandes dann jedoch nicht: Mit den Stimmen aller 45 Mitglieder wurde Martina Peters als Vorsitzende im Amt bestätigt. Neu an ihre Seite gestellt als Stellvertreterin bekam sie Silke Beckamp. Heike Merschhoff Grawunder bleibt dritte Stellvertreterin.

Abschied von Elli und Moni

Auch Daniela Westhues bleibt den Landfrauen in ihrer Funktion als erste Kassiererin erhalten. Ihre Stellvertretung übernimmt die neugewählte Eva Wulf. Die Wiederwahl von Jutta Autermann zur Schriftführerin und die Neuwahl von Eva Höttger zur zweiten Schriftführerin machten die Wahlen dann komplett.

Der emotionalste Punkt des Abends war die Verabschiedung der zu Tränen gerührten Elisabeth Jackenkroll und Monika Ringhoff, die ihre Posten als zweite Vorsitzende und zweite Kassiererin aufgaben.

„Unsere Elli, die 2006 als Beisitzerin angefangen hat, war nun insgesamt 17 Jahre im Vorstand tätig. Und auch Moni, die vor neun Jahren ebenfalls als Beisitzerin zu uns stieß, hat uns fünf Jahre lang im Vorstand bereichert. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und es war eine wirklich wundervolle Zeit“, sagte Vorsitzende Martina Peters.

Gemeinsam mit ihren Vorstandskolleginnen überreichte sie den beiden jeweils ein Geschenkkästchen mit besticktem Badetuch, sowie einen großen Blumenstrauß. Beim gemeinsamen Abendessen und einem anschließenden Vortrag von Jutta Eickelpasch von der Verbraucherzentrale über die Bedeutung von Wasser ließen die Landfrauen den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.