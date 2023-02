„Herumwurschteln nicht hinnehmbar“

Im anhaltenden Durcheinander um den mittlerweile knapp acht Millionen schweren, aber gebührenrelevant fehlerhaft zugeordneten Personalhaushalt der Stadtverwaltung beziehen nun auch die Ratsfraktionen der Grünen und der FDP öffentlich Stellung. Und das, so heißt es in der entsprechenden Mitteilung des stellvertretenden Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bernhard Meyer, mit „zunehmender Verständnislosigkeit“.

„Das Ziel, dass die Verwaltung ihre Aufgaben mit voller Arbeitsfähigkeit in diesen turbulenten Zeiten wahrnehmen kann, wurde wieder nicht erreicht. Und das liegt nicht an den ehrenamtlichen Lokalpolitikern und ihren Fraktionen, sondern am Bürgermeister“, heißt es in der Mitteilung der Grünen.

„Neben der eigenen Verständnislosigkeit müssen wir als Grünen-Fraktion auch feststellen, dass dieser Vorfall zu einem weiteren Vertrauensverlust in die Führungsqualitäten des Bürgermeisters und Teile der Verwaltung führt. Für die Bürgerinnen und Bürger ist es nicht mehr nachvollziehbar, was sich zwischen Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung abspielt. Gerade in diesen schweren Zeiten sollte allen Verantwortlichen daran gelegen sein, dass die Menschen Vertrauen in die Arbeit der Stadt Drensteinfurt haben.“

„ Es gilt nun, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürgern zurückzugewinnen. “ Stellungnahme der Grünen-Fraktion

Die Probleme, die nun zur Verschiebung und zum Vertrauensverlust geführt hätten, seien dazu bereits seit September des vergangenen Jahres bekannt und dazu außerdem seitens der ehrenamtlich tätigen Ratsmitglieder verschiedener Fraktionen schon frühzeitig angemerkt worden. Der Zusatzaufwand, den städtischen Haushalt bis in die Personalaufwendungen hinein auf buchhalterische Korrektheit zu überprüfen, führe mittlerweile dazu, dass schlichtweg die Zeit fehle, um auch über die politischen Inhalte im Zahlenwerk zu beraten, wodurch die Arbeit des Stadtrates, die Ausgaben insbesondere politisch zu bewerten, wesentlich erschwert werde.

„Daher geht die Erwartungshaltung der Grünen-Fraktion im Rat über die zeitnahe Einbringung eines korrekten Haushalts hinaus. Ein weiteres Herumwurschteln an zentralen Elementen von Verwaltung und Politik kann und wird die grüne Ratsfraktion nicht weiter hinnehmen“, heißt es weiter. „Es gilt nun, dass Vertrauen der Bürgerinnen und Bürgern zurückzugewinnen. Dies kann nur gelingen, indem die strukturellen Defizite innerhalb der Verwaltung offen diskutiert und abgestellt werden. Dies werden wir in den nächsten Monaten von Bürgermeister und Verwaltungsspitze einfordern.“

„ Die Mängel in der Organisation müssen aufgeklärt werden. “ Sonja Berstermann-Kowalke (FDP)

Mächtig sauer über die anhaltende Hängepartie ist auch die FDP. „Die Haushalts-Posse geht in eine neue Runde. Der Schaden ist aus Sicht der FDP immens. Wenn nicht bald ein ordentlicher Haushalt vorgelegt wird, werden wichtige Projekte in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden können“, erklärt Fraktionsvorsitzende Sonja Berstermann-Kowalke. „Die hohe Arbeitsbelastung durch den andauernden Krisenmodus mag korrekt sein. Aber andere Kommunen im Kreis Warendorf zeigen, dass darunter die Erstellung des Haushalts nicht leiden muss. Das ist eine Frage von Organisation und Führung durch den Bürgermeister und seine wichtigsten Mitarbeiter. Die Mängel in der Organisation müssen aufgeklärt werden. Der Fisch stinkt immer vom Kopf.“

Dazu weist Berstermann-Kowalke darauf hin, dass der Haushalt nicht nur nicht fertig ist. Er führe, betont die Fraktionssprecherin, vielmehr auch in eine hoffnungslose Verschuldung der Stadt. „Auch an diesem Punkt hat der Bürgermeister keine Idee und keine Vorschläge, wie man eine komplette Überschuldung der Stadt in den nächsten Jahren verhindern will. Das hätte katastrophale Folgen für die Gestaltungsmöglichkeiten in Drensteinfurt. Die FDP erwartet daher, dass am 27. März nicht nur endlich ein korrekter, sondern auch ein zukunftsfähiger Haushaltsentwurf vorgelegt wird“, so Berstermann-Kowalke abschließend.