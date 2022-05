Hilfe für 139 geflüchtete Ukrainer

Seit drei Monaten nun bestimmen Krieg und Zerstörung den Alltag in der Ukraine. Und ein Ende ist weiter nicht in Sicht. Zehntausende Menschen haben bereits ihr Leben verloren – und rund 6,6 Millionen Betroffene sind auf der Flucht. Mehr als 600 000 Ukrainer haben in Deutschland Zuflucht gefunden – 139 von ihnen in Drensteinfurt. Und sollten sich die Kampfhandlungen weiter ausdehnen, dann dürften es durchaus noch mehr werden. „Mit der Annahme, dass eine Million Menschen aus der Ukraine zu uns kommt, müsste Drensteinfurt nach dem Königsteiner Schlüssel 292 Personen aufnehmen“, berichtet Katrin Adolf vom Sozialamt der Stadt in der Vorlage zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses am Dienstagabend (31. Mai).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch