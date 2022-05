Hilfe für mehr als 100.000 Flüchtlinge aus Mariupol

Die Hilfsbereitschaft in den vergangenen Wochen war enorm. Gemeinsam mit der Organisation „Helping Hands NRW“ war es den Aktiven um Julia Rogmann bereits kurz nach Ausbruch des Ukrainekrieges gelungen, mehrere voll beladene Lastwagen mit Hilfsgütern in die Krisenregion zu schicken. Nach einem Hilferuf aus Bielefeld hoffen Rogmann und ihre Mitstreiter noch einmal auf tatkräftige Unterstützung.

„Die Bielefelderin Inna Martell hat Anfang März das Waisenhaus Kovcheg von Kijev nach Bielefeld evakuieren können. Die Kinder sind in Sicherheit in Deutschland. Doch die Bezirksregierung Donezker Oblast hat sich nun mit einem Hilfegesuch an Inna Martell gewandt. Mehr als 100.000 der Flüchtlinge aus Mariupol sind in der Region gestrandet, in die bislang kaum Hilfe gelangt, und die Menschen steuern auf eine humanitäre Katastrophe zu“, berichtet Julia Rogmann. Inna Martell organisiere daher nun die Hilfe von Deutschland aus, während die Bezirksregierung Donezk alles auf ukrainischer Seite vorbereite. Die Drensteinfurterin Yuliya Krause hält derweil Kontakt zu der ukrainischen Organisation, die die Spenden entgegennimmt.

„Die Drensteinfurter Flüchtlingshilfe möchte hier unterstützen und bittet die Bevölkerung erneut um solch großartige Spendenbereitschaft wie zu Beginn des Krieges, wo in kurzer Zeit so viele Hilfsgüter eingingen, dass der ursprünglich geplante Lkw gegen einen größeren ausgetauscht wurde und weitere Transporte organisiert wurden“, erklärt Julia Rogmann. Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel wie etwa Konserven, Tütensuppen, Reis oder Nudeln sowie Medikamente und Verbandsmaterial, Babynahrung und Hygieneartikel aller Art. Das Sammellager auf dem Gelände des ehemaligen Futtermittelhandels Friedag, Riether Straße 35 (Gebäuderückseite), ist bis zum 9. Juni jeweils montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer weitere Informationen zur Drensteinfurter Flüchtlingshilfe sucht, findet diese nun auch auf Instagram unter @fluechtlinghilfe_ drensteinfurt. Als Ansprechpartnerinnen stehen Ute Eichmann unter 01 72 / 7 39 53 25 und Julia Rogmann unter 01 51 / 50 47 63 17 zur Verfügung.