Hochbetrieb in „Mullewapp“

In Schlafraum, Flur und Gruppenraum haben derzeit die Trockenbauer das Sagen. Aber nicht mehr lange, den schließlich stehen auch Maler, Bodenleger und Installateur bereits „Gewehr bei Fuß“. Kein Wunder, denn in schon gut vier Wochen sollen die ersten Gäste in „Mullewapp“ – so der in Anlehnung an das berühmte Kinderbuch gewählte Name der neuen Großtagespflege in den ehemaligen Räumen der Sparkasse – in Empfang genommen werden. Und bis dahin, erläutert Daniel Frieling, müssen auch noch die Möbel aufgestellt werden. Doch deren Lieferung, sagt der Awo-Fachbereichsleiter sei „just in time“ fest zugesagt – die Arbeiterwohlfahrt als Großkunde des entsprechenden Herstellers macht es möglich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch