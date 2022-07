Hochkultur für jedermann

In Münster hat das Quartett sein Programm „Opera meets Jazz“ bereits auf der putzigen „Strandkorb-Bühne“ präsentiert. Am 7. August ist das Wald- und Wiesen-Konzert im Erlbad zu Gast. Der Eintritt ist kostenlos.

Mit seiner putzigen „Strandkorb-Bühne“, dem Programm „Opera meets Jazz“ und drei weiteren ausgezeichneten Musikern kommt Sebastian Netta am 7. August (Sonntag) ins Erlbad. Unterstützt wird diese Veranstaltung vom hiesigen Kunst- und Kulturverein sowie dem Unternehmerinnen-Netzwerk Drensteinfurt (UND).

„Die Kultur kommt dorthin, wo die Menschen sind“, erläutert Luise Richard, Sprecherin des UND, das Grundkonzept der Wald- und Wiesen-Konzerte, die laut Netta mindestens deutschlandweit einmalig seien. Hochkultur niederschwellig anzubieten, sei der Ansatz – also auch Menschen zu erreichen, die nicht sowieso schon den Weg in Oper oder Theater fänden. „Das ist ein echter Gewinn fürs Münsterland“, meint Sebastian Netta. „Ohne diese geförderten Konzerte könnten wir jemanden wie Christina Clark wohl eher nicht nach Drensteinfurt holen“, glaubt Luise Richard und nennt damit gleich eine der weiteren Beteiligten.

Die Sopranistin stammt aus den USA, wo sie ihre klassische Gesangsausbildung an der University of Michigan in Ann Arbor absolvierte. Mittlerweile lebt sie in Essen und hat schon an diversen Opernhäusern Deutschlands konzertiert. Jüngst sei sie zur Kammersängerin des Essener Aalto-Theaters ernannt worden, berichtet Netta – eine hohe Auszeichnung.

Belcanto- und Opernmelodien

Zum Ensemble gehören außerdem noch der niederländische Jazzpianist Mike del Ferro, Ingo Senst am Kontrabass und eben Sebastian Netta am Schlagzeug. Auf dem Programm stehen berühmte Belcanto- und Opernmelodien, etwa aus „Tosca“ von Puccini. Diese werden jedoch in einem neuen, jazzigen Gewand präsentiert. „Da finden zwei Welten zusammen“, erläutert Netta, dass die Musiker viel improvisieren, sich dabei allerdings stets ans Tempo der Sängerin anpassen müssten. „Das ist auch für uns eine Herausforderung. Und wer mag, darf gerne mitsingen“, sagt der Initiator schmunzelnd, womit er darauf abzielt, dass fast jeder die dargebotenen Stücke schon einmal gehört haben dürfte. „Es soll ein kurzweiliger Abend werden“, erinnert der Münsteraner noch das erste Wald- und Wiesen-Konzert im Erlbad vor zwei Jahren. „Das fand ich supergemütlich.“

„ »Die Kultur kommt dorthin, wo die Menschen sind.« “ UND-Sprecherin Luise Richard

Die Besucherinnen und Besucher können sich Stühle oder Decken und einen kleinen Imbiss mitbringen und sich locker auf der Wiese neben dem Kinderbecken verteilen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Da das Konzert vom Land NRW, dem Deutschen Musikrat und dem LWL gefördert wird, ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Anmeldungen per E-Mail an info@unternehmerinnen-drensteinfurt.de sind erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Wer spontan vorbeischauen möchte, kann dies ebenfalls tun.

Mit dem Programm „Opera meets Jazz“ sind Netta und Co. noch in anderen kleineren Städten und Gemeinden wie etwa Neuenkirchen (3. August), Hopsten (5. August) und Ostbevern (6. August) zu Gast. „Wir arbeiten unheimlich gerne in ländlichen Bereichen“, sagt der Münsteraner Musiker. „Die Leute sind dort sehr offen und lassen sich darauf ein.“