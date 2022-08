Höchstleistung von allen Akteuren

Am Samstag war es für die Artisten des Mitmachzirkus „Zapp Zarap“ an der Zeit, den verdienten Lohn für eine Woche voller Mühen und Schweiß einzustreichen. Vor 300 begeisterten Zuschauern präsentierten sie ihre Abschluss-Vorstellung.

Sie haben geübt, trainiert, geschwitzt und am Ende das Lampenfieber ausgehalten: Am Samstag war es nun an der Zeit, den verdienten Lohn einzustreichen. Die Kinder des Mitmachzirkus „Zapp Zarap“ präsentierten im großen Zirkuszelt vor rund 300 begeisterten Zuschauern, was sie in der letzten Ferienwoche gemeinsam mit den „Teamern“ des Vereins Drensteinfurter Sonnenstrahl und ihren Zirkuspädagogen erarbeitet haben.