Hofmeister verlässt Drensteinfurt

Klimaschutzmanager will sich nach nur zehn Monaten neu orientieren

Er sollte Drensteinfurt in den kommenden Jahren in Sachen Klimaschutz ein deutliches Stück voranbringen. Doch daraus wird nichts. Denn nach nur gut einem halben Jahr als erster Klimaschutzmanager im Dienst der Verwaltung teilte Dr. Johannes Hofmeister in dieser Woche überraschend mit, dass er sich beruflich neu orientieren möchte.