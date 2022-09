Hotel weiter nicht in Sicht

Mittlerweile fünf Jahre wird es im Dezember her sein, dass die Bagger durch das ehemalige „Brauhaus“ und spätere „Rodeo“ fuhren, um den altehrwürdigen Kneipen-, Restaurant- und eben auch Hotelbetrieb dem Erdboden gleichzumachen. Seitdem ist der Ortsteil Drensteinfurt „hotelfreie“ Zone. Und nachdem sich dieser Zustand über vier Jahre hinweg nicht quasi „von selbst“ ändern sollte, hatten Verwaltung und Politik im Sommer vergangenen Jahres das Heft in die Hand genommen. Ein eigenes Hotelgutachten sollte her, um so mögliche Betreiber und Investoren zu locken.

